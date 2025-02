Dante ne s’arrête plus

Dante bon vivre.

Samedi dernier, Dante Bonfim disputait le 300e match de sa carrière sous le maillot de l’OGC Nice. Et ce jeudi soir, le défenseur de 41 ans a officialisé la prolongation de son contrat avec les Aiglons jusqu’en juin 2026. Un an de plus donc, pour celui qui a rejoint l’OGCN à l’été 2016.

Bien partis cette saison en championnat, les Niçois (troisièmes du classement) pourraient permettre à leur capitaine de goûter à la Ligue des champions pour la première fois en rouge et noir, après avoir manqué la qualification en 2017. Sèchement éliminés par Naples en barrages.

Allez sur dix ans de fidélité à la veille de la Saint-Valentin, c’est beau.

