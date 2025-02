L’Arcom répond au patron de DAZN et défend son travail

Et voilà l’Arcom !

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a tenu à se défendre après les propos tenus par Brice Daumin, le PDG de DAZN, comparant que le combat contre le piratage n’était pas assez bien mené en France.

« L’Arcom dispose des outils actuels de lutte contre le piratage, tels que prévu par les dispositions de la loi du 25 octobre 2021, applicables depuis le 26 janvier 2022. Dès le 1er février suivant, les premières décisions de blocage étaient prises, explique-t-elle dans une réponse envoyée à la presse. L’action conjointe de l’Arcom et des parties prenantes a conduit à une baisse de plus d’un tiers du nombre de consommateurs déclarant des pratiques illicites. »

Près de 2000 sites illicites bloqués pour la L1 et la L2 depuis août 2024

L’ex-CSA sort des chiffres en guise d’exemple : « L’Arcom a bloqué, depuis la reprise du championnat en août 2024, 1 858 sites illicites pour les ligues 1 et 2. C’est 10 fois plus que pour la saison précédente et aussi 10 fois plus que pour la Ligue des champions, depuis la reprise de cette compétition, en octobre 2024. »

« Les pratiques de piratage évoluent rapidement et les combattre nécessite une adaptation permanente des outils juridiques et techniques à la disposition du régulateur, poursuit-elle. L’Arcom y travaille régulièrement en étroite collaboration avec les titulaires de droit et les FAI afin d’envisager les pistes d’évolution possibles, tant législatives, règlementaires que techniques, pour renforcer la lutte contre le piratage. »

Dans le même temps, l’Arcom indique travailler avec « les acteurs britanniques et italiens de la lutte contre le piratage afin de partager avec eux leurs pratiques et voir comment elles pourraient inspirer l’action anti-piratage menée en France. L’Arcom contribue aussi très activement aux travaux menés au niveau européen pour aller plus loin dans la lutte contre le piratage. »

Et le week-end, c’est repos ? Pas vraiment, l’Arcom avait par exemple mené une opération coup de poing le 27 octobre dernier, bloquant 340 noms de domaine illégaux à l’occasion d’OM-PSG.

