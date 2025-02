Des caméras pour contrer les violences dans le foot amateur

Pour que le football amateur redevienne un endroit où le seul problème était la queue pour prendre son sandwich merguez.

Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a exprimé le souhait d’équiper les arbitres de caméras pour lutter contre les violences dans le football amateur. Après l’incident tragique qui a eu lieu lors de la rencontre entre Dammarie-les-Lys et Meaux le week-end du 8-9 février dernier, la réaction des instances était attendue.

Les caméras pour identifier les agresseurs

La solution proposée est d’installer des caméras sur les arbitres centraux pour permettre une meilleure identification des agresseurs. Selon les propos relayés par L’Équipe, quelques expériences qui se sont avérées positives auraient déjà été mises en place. Ainsi, la fédération souhaiterait étendre ces dispositifs à une plus grande échelle. « La saison prochaine, je voudrais étendre l’expérience à 20 ou 25 districts pour qu’on teste ces caméras sur tout le territoire. On a bien vu, lors des incidents entre Dammarie-les-Lys et Meaux le week-end dernier, que les images permettent une identification des fauteurs de troubles », a annoncé le président de la FFF.

Il assure ensuite que cette problématique est de premier ordre et que la lutte contre ces violences est prioritaire : « Je ne fais aucun déni et la Fédération se saisit à bras-le-corps de ce sujet : il y a un problème de comportement, d’agressions verbales ou physiques, d’incivilités dans le football amateur. »

Bientôt des bastons en 4K.

Une grande première pour le championnat de France de cécifoot