Liverpool et Everton s’unissent pour dénoncer le racisme subi par Abdoulaye Doucouré

Le derby du Merseyside entre Everton et Liverpool a accouché d’un scénario dantesque, avec une égalisation des Toffees dans les derniers instants et une bagarre impliquant Abdoulaye Doucouré et Curtis Jones, tous les deux expulsés à l’instar du coach liverpuldien Arne Slot.

L’ancien Rennais se serait aussi bien passé de la suite de la soirée. Sous la publication de plusieurs photos de cette rencontre électrique sur son compte Instagram, le milieu de terrain a vu l’espace commentaires inondé de messages racistes, allant de gifs de gorilles à l’utilisation du n-word.

Un message commun entre Liverpool et Everton

C’est ce qu’il fallait pour unir les deux clubs rivaux, qui ont choisi de s’associer dans la réponse à donner à travers un communiqué : « Les clubs de football d’Everton et de Liverpool sont conscients – et condamnent avec la plus grande fermeté – des abus racistes subis par Abdoulaye Doucouré après le derby du Merseyside de mercredi soir […]. Ensemble, les deux clubs travailleront avec la police de Merseyside qui mène une enquête dans le but d’identifier les individus responsables […]. Nous devons tous, y compris les entreprises de réseaux sociaux, adopter une position de tolérance zéro. Les plateformes doivent rendre des comptes et prendre des mesures pour interdire ces abus. Le racisme et la haine n’ont pas leur place en ligne, dans nos stades ou dans nos communautés. » Selon The Athletic, l’entreprise Meta, qui gère notamment Instagram, a ouvert une enquête.

Il n’y a pas de rivalité face à la bêtise.

