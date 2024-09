Olise, Mbappé, Konaté, mais aussi Théophile-Catherine : les Français sur tous les fronts

Ils ont assuré

Avec un Bayern Munich en mode rouleau compresseur, qui a tout bonnement battu le record de nombre de buts marqués dans un match de C1 en claquant neuf pions au Dinamo Zagreb, grâce en partie au premier quadruplé de la carrière de Harry Kane, Michael Olise est devenu le deuxième Français de l’histoire à marquer un doublé pour son premier match de Ligue des champions, après un certain Thierry Henry. Propre.

Dans le même temps, Ibrahima Konaté, redevenu indéboulonnable en défense centrale avec les Reds, a profité d’une galette de Trent Alexander-Arnold sur coup franc pour relancer les siens, pourtant menés dès la 3e minute. Mais aussi 8 ballons récupérés, 11 duels, dont 5 gagnés. Résultat : des attaquants adverses muselés, une victoire nette et sans bavure face aux Rossoneri (1-3).

À Bernabéu, le cœur n’était pas vraiment à la fête. Si les Merengues ont battu Stuttgart (3-1), les hommes de Carlo Ancelotti ont livré une prestation plus que moyenne. Heureusement, Kylian Mbappé, bien que trop souvent exilé sur son côté gauche, est sorti du bois en marquant son premier but en C1 avec le Real Madrid grâce à une passe dé’ signée Rodrygo. À noter aussi la belle prestation d’Aurélien Tchouaméni, auteur d’une passe « kroosesque » sur le pion du Kyk’s, pour son retour de blessure.

KYLIAN MBAPPEEEEE ⚽️ Le Français inscrit son premier but en Ligue des champions avec Le Real Madrid 🔥 Que dire de la passe de Tchouaméni et du service 5 ⭐️ de Rodrygo !#RMAVFB | #UCL pic.twitter.com/Zlk2XTelUd — CANAL+ (@canalplus) September 17, 2024

Mentions honorables

Toujours dans ce Real-Stuttgart, l’international espoir Enzo Millot a proposé de belles choses. Alors OK, il n’a pas marqué et n’a pas délivré de passe dé, mais le gamin de Lucé était dans tous les bons coups, avec notamment 3 tirs dont une grosse occasion, 3 fautes subies, 4 centres. Bon dans l’entrejeu et fin techniquement, l’ancien milieu offensif de Monaco a dû charmer plus d’un téléspectateur – dont peut-être Didier Deschamps qui n’a jamais eu peur de sélectionner un mec venant de Stuttgart – pour son premier match en Ligue des champions.

Avec Aston Villa, Lucas Digne a fêté de la meilleure manière le retour des Villans en C1 avec une rencontre aboutie. Auteur de 7 centres, l’international français a fait vivre une sale soirée à Monteiro et Athekame. Dans l’autre match de 18h45, Pierre Kalulu a lui profité de la large victoire de la Juventus pour s’illustrer grâce à ses duels aériens remportés et sa relance soyeuse, quand Khephren Thuram a lui fait ses premiers pas en Ligue des champions avec l’ancien club de son père.

Si l’ensemble du LOSC a souffert contre le Sporting (2-0), Lucas Chevalier a fait le job en claquant trois parades et n’a rien pu faire sur le missile téléguidé de Zeno Debast, tandis que Rémy Cabella et Benjamin André ont eu le mérite de tenter les trois seuls tirs lillois de la rencontre. Petite pensée aussi pour Olivier Boscagli, auteur de 5 interceptions et d’un match plus que correct malgré le revers face à la Vieille Dame.

Ils sont passés à côté

Toujours dans cette sortie manquée des Dogues, Bafodé Diakité, pas aidé par Alexsandro, a été fautif sur le premier but et a pris l’eau face au clinique Gyökeres. De son côté, Mike Maignan, tout comme son camarade Youssouf Fofana avec ses 12 ballons perdus, a vécu une soirée épouvantable face à la furie offensive de Liverpool. Tout sauf inspiré sur les deux pions qu’il a concédés, le portier des Bleus, touché à plusieurs reprises lors du match, est sorti sur blessure à la 51e. À oublier.

La terrible image de Mike Maignan 🥺 Le portier de l'Equipe de France sort sur blessure 😬#ACMLIV | #UCL pic.twitter.com/g1XhgugNWd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

Pour se rassurer, ils pourront penser aux prestations cauchemardesques de Kévin Théophile-Catherine et Ronaël Pierre-Gabriel avec le Dinamo Zagreb. Les deux anciens défenseurs stéphanois ont vécu un véritable cauchemar à l’Allianz Arena en offrant chacun un penalty au Bayern. Toujours chez les défenseurs, Ferland Mendy n’a pas été très inspiré, à l’instar de Lucas Vázquez, face aux Allemands de Stuttgart.

Le Bayern cartonne, Liverpool emballe et le Real s’arrache