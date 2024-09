Le Bayern cartonne, Liverpool emballe et le Real s’arrache

Real Madrid 3-1 Stuttgart

Buts : Mbappé (46e), Rüdiger (83e) et Endrick (90e+5) pour le Real Madrid // Undav (68e) pour Stuttgart

Toujours en rodage, le Real. Accueillant Stuttgart, les Merengues ne parviennent pas à faire la différence en première période malgré quelques situations (Rodrygo, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde…). Idem pour des Allemands très chauds, qui tentent leur chance (Angelo Stiller, Enzo Millot ou Jamie Leweling) et tapent même le montant d’un Thibaut Courtois battu par Deniz Undav. Cette première journée de C1 voit tout de même le capitaine de l’équipe de France marquer, à la suite d’un bon boulot de Rodrygo.

Sauf que la Maison-Blanche ne tient pas son avantage, malgré la transversale frappée par Vinícius Junior ou les parades de son portier : à la 68e, Deniz Undav égalise du crâne sur un corner mal repoussé. Toutefois, les champions en titre ne le sont pas pour rien : tandis que le nul s’approche, Antonio Rüdiger surgit lui aussi sur corner en punissant la mauvaise sortie d’Alexander Nübel. Enfin, dans le temps additionnel, Endrick enfonce le clou. Comme quoi, l’expérience couplée à la jeunesse est un vrai atout.

Bayern Munich 9-2 Dinamo Zagreb

Buts : Kane (20e SP, 57e, 73e SP et 78e SP), Guerreiro (33e), Olise (38e et 61e), Musiala (85e) et Goretzka (90e+2) pour le Bayern Munich // Petković (49e) et Ogiwara (50e) pour le Dinamo Zagreb

Cinq buts marqués en une mi-temps, deux refusés et une victoire acquise avant même la pause : pas de surprise dans cette affiche déséquilibrée, le Bayern recevant le Dinamo Zagreb en position de force. Jamal Musiala et Serge Gnabry font donc trembler les filets pour rien, alors que Harry Kane ouvre le score sur penalty. Raphaël Guerreiro breake ensuite à la demi-heure de jeu d’une superbe demi-volée sur un service inspiré de la poitrine de Musiala, pendant que Michael Olise l’imite sur un centre de Joshua Kimmich.

Contre toute attente, les Croates plantent deux fois en une poignée de secondes (Bruno Petković sur un centre de Ronaël Pierre-Gabriel dévié par Marko Pjaca, et Takuya Ogiwara sur un caviar de Josip Misic). Pas suffisant pour inquiéter les Bavarois du renard Kane, qui s’offre un quadruplé (avec deux pénos supplémentaires) et qui assiste au doublé d’Olise (bien positionné, assist de Musiala) ou à la bourde de Kévin Théophile-Catherine profitant à Musiala. Ultime but pour Leon Goretzka et victoire du favori, qui a perdu Manuel Neuer, sorti à la mi-temps sur blessure.

Milan 1-3 Liverpool

Buts : Pulisic (3e) pour Milan // Konaté (23e), Van Dijk (41e) et Szoboszlai (67e) pour Liverpool

Pas le temps de niaiser, dans le premier choc de cette Ligue des champions nouvelle formule. Dès la troisième minute, Christian Pulisic trouve la faille en exploitant une erreur de Kostas Tsimikas. Qu’à cela ne tienne : si Mohamed Salah touche la barre transversale à deux reprises, Ibrahima Konaté répond à l’Américain en trompant de la tête un Mike Maignan pas exempt de tout reproche. Dominé, Milan se fait finalement renverser par Liverpool lorsque Virgil van Dijk envoie un nouveau de casque dans les cages du gardien français.

Le plus difficile est fait pour les Reds, ne reste plus qu’à gérer leur avance. Côté italien, plus rien ne va : les opportunités manquent cruellement, Maignan doit laisser sa place pour un pépin physique reçu au contact de Diogo Jota en sauvant son camp, et son remplaçant Lorenzo Torriani s’incline devant la volée de Dominik Szoboszlai (servi par Cody Gakpo). Fin du game, le plus fort a largement gagné, et les Anglais entrent parfaitement dans l’épreuve.

