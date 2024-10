Les adieux de Lukas Podolski virent au drame à Cologne

Se tabasser pour des adieux, là c’est du jamais-vu.

Alors qu’un match d’exhibition pour célébrer la fin de carrière du champion du monde Lukas Podolski était organisé ce jeudi soir dans son club formateur du FC Cologne, la fête a tourné au drame dans les rues de la ville en amont de la rencontre. Plusieurs altercations ont éclaté dans les rues piétonnes et notamment devant la cathédrale Saint-Pierre, causant la blessure de plusieurs individus, dont l’un est toujours dans un état critique après avoir reçu un coup de couteau.

Rozbite butelki, rasistowskie okrzyki. Kibice Górnika Zabrze i GKS Katowice przyjechali do Kolonii na pożegnalny mecz Podolskiego #FCKöln–#GórnikZabrze. Po starciu dwóch grup w centrum Kolonii poważnych obrażeń doznał polski kibic. Są ranni policjanci. #Köln #Kolonia #piłkanożna pic.twitter.com/zNnAoOT68i — DW Polski (@dw_polski) October 10, 2024

Un affrontement aurait d’abord mis aux prises un groupe de supporters polonais, dont est originaire la famille de Podolski, avec un groupe allemand : l’un des fans polonais, poignardé à l’estomac, a été opéré d’urgence dans la nuit et voit son pronostic vital toujours engagé. Alors qu’une nouvelle rixe s’est plus tard déclenchée entre de nouveaux groupes, la police anti-émeute de la ville s’est vu contrainte d’intervenir, entrainant des échanges de jets de pierre, de bouteilles et de gaz lacrymogènes, et causant finalement la blessure de neuf policiers. Les auteurs des violences sont à cette heure activement recherchés.

C’est peu dire que le roi du kebab rêvait de meilleurs adieux.

