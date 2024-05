Karl le Blond n’est plus.

Karl-Heinz Schnellinger est décédé à l’âge de 85 ans, ce lundi soir à Milan. Ancien international allemand, Schnellinger aura notamment marqué l’histoire des Coupes du monde en inscrivant le but de l’égalisation lors de la prolongation du « match du siècle » entre la RFA et l’Italie au Mondial 1970. Un pion symbolique qui n’aura pas suffi aux Allemands pour l’emporter, terminant sur la 3e marche du podium derrière le Brésil et l’Italie.

Schnellinger a également eu une belle carrière en club. Champion d’Allemagne avec Cologne en 1962, il devient l’un des premiers Allemands à s’exiler en Italie et passe plus de dix ans de l’autre côté des Alpes, d’où son surnom de « Karl le Blond ». Après Mantoue puis l’AS Rome, il signe en 1965 avec l’AC Milan. Avec les Rossoneri, il remporte la Ligue des champions en 1969, deux C2 en 1968 et 1973 ainsi qu’une Serie A en 1968. Il est, encore aujourd’hui, l’un des joueurs étrangers les plus titrés du championnat italien.

Avec un nom pareil, ça en fait des points au Scrabble.