Cologne : 130 supporters interpellés avant le derby face à Gladbach

Même sur ce terrain-là, les Allemands sont injouables.

Ce samedi après-midi, le Rheinderby entre le Borussia Mönchengladbach et le FC Cologne a accouché d’une souris, ou plutôt d’un match nul (3-3) qui ne fait ni les affaires des locaux, toujours englués dans le ventre mou, ni des visiteurs, toujours barragistes et à sept points derrière Bochum.

Si la rencontre s’est révélée riche en rebondissements, on peut en dire autant de l’avant-match, mis à part le fait que les acteurs n’étaient pas 22 mais dix fois plus. En effet, la veille au soir, un commando d’environ 200 ultras du FC Cologne s’est rendu chez le voisin dans le but assumé de démolir le tifo prévu pour le derby. Sur les images filmées aux abord du stade, vers 21 heures, alors que les ultras des Fohlen s’apprêtaient à quitter le Borussia Park, on remarque aux cagoules et aux t-shirts blancs permettant de se reconnaître dans la masse, que la clique n’est pas venue faire dans la dentelle.

08.03.2024🇩🇪Before derby Gladbach vs FC Köln, ~250 FC KÖLN hooligans tried to get in Stadium from Mönchengladbach https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/HOefxFMhQe — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 8, 2024

Visiblement au courant du danger et rapidement présente sur les lieux, la police n’a pas fait dans le détail elle non plus, puisqu’elle a procédé à l’interpellation de 130 ultras colonais, en plus d’environ 70 de leurs homologues de Gladbach, après que les ultras des deux camps ont tout de même eu le temps d’échanger quelques amabilités à base de coups de poings et de jets de torches. Tout ce beau linge s’est ensuite retrouvé en garde à vue dans la foulée, tandis que, côté flics, on dénombre trois blessés légers.

En leur souhaitant d’avoir pu régler leur petit contentieux en cellule.

