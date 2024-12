Nuri Şahin très inquiet pour Nico Schlotterbeck

L’image n’était pas très belle à voir.

Défait sur sa pelouse du Signal Iduna Park ce mercredi soir par le FC Barcelone au terme d’un match rocambolesque (2-3), le Borussia Dortmund a vécu une soirée noire jusqu’au bout. Monté aux avant-postes pour tenter d’égaliser au bout du temps additionnel, Nico Schlotterbeck (25 ans) a d’abord vu sa tête s’envoler au-dessus du but blaugrana, avant de retomber lourdement sur une cheville complètement tordue.

De quoi laisser son entraîneur Nuri Şahin, déjà privé de nombreux éléments craindre le pire : « Ce serait un désastre total s’il était également éloigné des terrains. J’ai vu les images et elles sont horribles », a déploré l’entraîneur allemand en conférence de presse après la rencontre.

El tobillo de Schlotterbeck da miedo Espero que no sea tanto como parece pic.twitter.com/IvN34SoBGs — Javi Brocal (@Javi_bburillo) December 11, 2024

Si l’international allemand (19 sélections) est sorti sur civière, et a ensuite été transporté à l’hôpital afin d’y effectuer les premiers examens, Şahin ne connaissait pas encore le diagnostic, « mais il est évident qu’il est complètement découragé. Ça a l’air très grave ». De quoi donner de vilains maux de tête à l’ancien milieu de terrain, qui doit déjà composer avec les absences de Niklas Süle, Julian Brandt, Waldemar Anton et Maximilian Beier, tous blessés, ainsi que sur la suspension à venir de Ramy Bensebaini, à nouveau averti ce mercredi soir et suspendu au prochain match.

Avec zéro DC disponible, ne reste plus pour le Borussia qu’à reformer la légendaire paire Hummels-Subotić.

Le Barça s’y reprend à trois fois pour venir à bout de Dortmund