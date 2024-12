Deux Lyonnais veulent quitter le club

L’herbe sera toujours plus verte ailleurs qu’à Lyon.

Tout roule pour l’OL dans cette première partie de saison avec une seule défaite lors des 15 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Le style de jeu prôné par Pierre Sage commence à faire ses preuves, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso retrouvent leur niveau, et même Rayan Cherki s’éclate tout en étant régulier. Pourtant, tous les joueurs n’y trouvent pas leur compte.

Les jeunes barrés

L’effectif pléthorique du club oblige le staff à se creuser la tête pour constituer un groupe restreint avant chaque rencontre. D’après les informations de L’Équipe, Mahamadou Diawara et Saël Kumbedi, qui font les frais de cette concurrence, espèrent trouver une porte de sortie dès le mercato hivernal.

Au milieu de terrain, Diawara n’a disputé que 37 petites minutes cette saison avec l’équipe première et doit se contenter de garnir la réserve. L’été dernier, le joueur de 19 ans avait déjà suscité l’intérêt de Nantes, Reims, Brest, Montpellier et du Celtic et pourrait donc trouver une solution rapidement. Au même âge, Kumbedi, lui, connaît un sacré coup d’arrêt, largement barré par Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata sur le flanc droit de la défense. D’autres joueurs comme Maxence Caqueret, Wilfried Zaha, Gift Orban ou Anthony Lopes pourraient être poussés vers la sortie en raison de leur faible temps de jeu.

Ça tombe bien, l’OL a besoin d’argent.

