Luis Enrique : « C’est ma meilleure saison comme entraîneur »

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Luis Enrique a eu l’opportunité d’insister une nouvelle fois sur sa satisfaction face au contenu proposé par son équipe ces dernières semaines, à la veille de la réception de l’Olympique lyonnais, ce dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. « Cette saison, statistiquement, c’est ma meilleure saison comme entraîneur, peu importe les critiques et les mensonges. En terme d’occasions créées, d’occasions concédées… c’est ma meilleure », a-t-il lancé face à la presse. Et qu’importe si le constat ne s’applique pas vraiment au niveau des résultats, en particulier en Ligue des champions.

Un succès à construire pas à pas

L’expérimenté technicien, passé notamment sur les bancs du Barça et de la sélection espagnole, persiste et signe : « Et pourtant, j’ai eu des saisons avec des grands succès. Mais moi, je ne vois que des choses positives. Peu importe la négativité qu’il y a depuis le début de la saison, affirme-t-il. Beaucoup de journalistes disaient qu’on n’avait pas le meilleur effectif de France mais ça se met en place et je suis très content car on est dans le processus de résoudre les problèmes. Je suis très content car nous ne dépendons d’aucun joueur mais de l’équipe. Le niveau de l’entraînement monte et ça génère des choses positives. Je ne sais pas combien de temps ça prendra mais je le redis, c’est la meilleure saison comme entraîneur. »

Le PSG 2024 au-dessus du Barça de la MSN, il fallait le voir venir.