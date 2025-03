La reprise du championnat en Norvège marquée par un but gag

Des buts comme on n’en voit jamais.

Le championnat norvégien reprenait du service ce week-end et on a déjà trouvé le but de la saison. Ce samedi, le Fredikstad FK accueillait le SK Brann pour la première journée d’Eliteserien. Une victoire 3-0 bien aidée par un but complètement gag.

Un headshot qui se loge dans la lucarne

On joue la 23e minute de jeu, les locaux mènent 1-0, quand une action digne de dessins animés surgit : la défense du SK Brann tente de dégager le ballon, y parvient tant bien que mal, avant qu’une demi-volée de Patrick Metcalfe ne dégomme le crâne d’Emil Kornvig et finisse dans la lucarne.

But de fou, le break est fait, 2-0. Il n’en fallait pas moins pour que les récents vainqueurs de la Coupe de Norvège ne célèbrent comme si c’était un but volontaire.

Je regarde le match Fredrikstad vs Brann, y’a eu un but de fou 🤣 pic.twitter.com/9EVxC2eqaJ — . (@LeFaucheur75) March 29, 2025

Mais ce n’est pas le seul but original qui a été inscrit par le Fredikstad FK. Daniel Eid a décidé de transformer une banale touche en véritable passe décisive. Le latéral droit envoie, à la puissance de ses bras, un caviar sur la tête de son coéquipier Emil Holten pour l’ouverture du score dans le premier quart d’heure.

Les dignes successeurs d’Erling Haaland.

