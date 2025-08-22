S’abonner au mag
  • C4
  • Barrages

Jean-Philippe Mateta écrit l'histoire de Crystal Palace

MBC
Jean-Philippe Mateta écrit l'histoire de Crystal Palace

Jean-Philippe Ier.

Pendant que Strasbourg galérait à la Meinau contre Brøndby en barrage de la Ligue Conférence, Crystal Palace venait de glacer les espoirs d’un autre club scandinave : Fredrikstad. Face à cette équipe norvégienne, les Eagles n’ont absolument pas survolé la rencontre.

Le seul éclair du match fut l’œuvre de l’artiste Jean-Philippe Mateta, auteur de l’ouverture du score sur une tête lobée. Comme à son habitude, l’attaquant, le maillot dans le short, est allé fracasser le poteau de corner pour célébrer le premier but de l’histoire de Crystal Palace en Coupe d’Europe.

La Fiorentina en maîtrise

Sur d’autres pelouses d’Europe, le Shakhtar Donetsk et Servette se sont quittés bons amis, 1-1. À l’inverse de l’autre club ukrainien engagé en C4, le Polissia Jytomyr, défait 3-0 par les éternels finalistes de cette compétition : la Fiorentina. Autre match marquant, un duel Dublin-Belfast ô combien symbolique entre Shelbourne et Linfield. À ce jeu-là, les Irlandais ont facilement disposé de leurs voisins Nord-Irlandais sur le score de 3-1.

Pas très catholique cette victoire sans partage.

Bientôt une porte de sortie pour Axel Disasi ?

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)
Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)

Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)

Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine