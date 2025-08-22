Jean-Philippe Mateta écrit l'histoire de Crystal Palace

Jean-Philippe Ier.

Pendant que Strasbourg galérait à la Meinau contre Brøndby en barrage de la Ligue Conférence, Crystal Palace venait de glacer les espoirs d’un autre club scandinave : Fredrikstad. Face à cette équipe norvégienne, les Eagles n’ont absolument pas survolé la rencontre.

Le seul éclair du match fut l’œuvre de l’artiste Jean-Philippe Mateta, auteur de l’ouverture du score sur une tête lobée. Comme à son habitude, l’attaquant, le maillot dans le short, est allé fracasser le poteau de corner pour célébrer le premier but de l’histoire de Crystal Palace en Coupe d’Europe.

Can't beat a JP celebration at Selhurst 🖼️ pic.twitter.com/1E0sPpqOXb — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 21, 2025

La Fiorentina en maîtrise

Sur d’autres pelouses d’Europe, le Shakhtar Donetsk et Servette se sont quittés bons amis, 1-1. À l’inverse de l’autre club ukrainien engagé en C4, le Polissia Jytomyr, défait 3-0 par les éternels finalistes de cette compétition : la Fiorentina. Autre match marquant, un duel Dublin-Belfast ô combien symbolique entre Shelbourne et Linfield. À ce jeu-là, les Irlandais ont facilement disposé de leurs voisins Nord-Irlandais sur le score de 3-1.

Pas très catholique cette victoire sans partage.

