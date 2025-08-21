Strasbourg écœuré par Brøndby

Plus offensifs, plus entreprenants, plus dangereux, les Strasbourgeois sortent de barrage aller de Ligue Conférence avec un score nul et vierge plus que frustrant. Il faudra désormais aller s'imposer sur la pelouse de Brøndby dans une semaine pour continuer d'arpenter l'Europe.

Strasbourg 0-0 Brøndby

Malgré de bonnes intentions intensives, Strasbourg n’a pas réussi à trouver la faille face à Brøndby, ce jeudi, lors du barrage aller de Ligue Conférence (0-0). Dans une Meinau à moitié en travaux et à moitié incandescente, les joueurs de Liam Rosenior ont d’abord été malmenés par les Danois, avant de prendre le contrôle du jeu et de multiplier les assauts sur le but adverse. L’ancien gardien du Stade de Reims, Patrick Pentz a d’ailleurs laissé sa carte de visite aux attaquants du Racing en les écœurant à plusieurs reprises, tout en profitant également de l’imprécision de ces derniers.

Retard à l’allumage

Peut-être gênés par les nombreux fumigènes ayant causé une brève interruption après seulement quelques secondes de jeu, les Strasbourgeois ont mis du temps avant d’entrer dans leur rencontre. Nicolai Vallys a bien cru en profiter à la suite d’une erreur d’inattention d’Ismaël Doukouré pour filer seul au but, mais c’était sans compter sur une dernière touche de ballon complètement ratée (10e). Ce duel entre l’attaquant danois et le défenseur français a marqué cette première période et lorsque le premier a tenté de le crocheter dans la surface, c’est bien le Strasbourgeois qui a récupéré le cuir du bout du pied (28e). De son côté, Valentín Barco a manqué de très peu de marquer contre son camp, en détournant le ballon du torse vers son but vide (35e). Pour ne rien arranger à la situation, le gardien alsacien Mike Penders est sorti blessé.

Une finition portée disparue

Il fallait bien ça pour réveiller les troupes de Liam Rosenior. Comme souvent, Samuel Amo-Ameyaw a sonné la révolte avec un dribble terrible sur son côté droit avant de centrer parfaitement sur la tête de Joaquín Panichelli, dont la tentative a été détournée en corner (38e). Le Racing a alors fait le siège devant la surface adverse, sollicitant Patrick Pentz sur des frappes de Doukouré (40e) et d’Amo-Ameyaw (57e) ou obligeant Luis Binks à dégager le ballon juste sur sa ligne (44e). Junior Mwanga, lui, a pris sa chance par deux fois : la première tentative a flirté avec le poteau droit (49e), la deuxième a contraint Pentz à une claquette spectaculaire (58e).

Trouvé au second poteau, Panichelli a envoyé sa reprise directement dans le kop alsacien (72e). Entré pour allumer de nouvelles mèches, Abdoul Ouattara a très bien rempli son rôle avec des dribbles dans tous les sens, mais l’une de ses frappes n’était pas cadrée (78e), tandis qu’une autre s’est écrasée contre le poteau (88e). Également insaisissable, Dilane Bakwa a aussi donné le tournis à la défense danoise, avant de voir son tir puissant être (encore) stoppé par Pentz (86e). Le gardien a éteint les derniers espoirs français en sauvant une dernière fois les siens sur une ultime tentative d’Emanuel Emegha à bout portant (90e+3). Les 20 tirs strasbourgeois ont au moins eu le mérite de faire crier les commentateurs de RMC, toujours aussi en forme.

Strasbourg (3-4-1-2) : Penders (Johnsson, 42e) – Omobamidele, Sarr, Doukouré – Amo-Ameyaw (Ouattara, 72e), Mwanga, Lemaréchal, Barco – Nanasi (Bakwa, 62e) – Emegha, Panichelli (Páez, 72e). Entraîneur : Liam Rosenior.

Brøndby (3-4-3) : Pentz – Klaiber (Vanlerberghe, 62e), Lauritsen, Binks – Divković (Villadsen, 90e+2), Wass (Spierings, 68e), Tahirović (Fukuda, 90e+2), Köhlert – Nartey, Bundgaard (Gregoritsch, 68e), Vallys. Entraîneur : Frederik Birk Christensen.

