Les phrases que vous allez entendre sur le Twitch de RMC lors de Brøndby-Strasbourg

RMC a décidé de diffuser les tours préliminaires de Nice (C1) et Strasbourg (C4) sur ses chaînes Twitch et YouTube, avec un ton bien différent de la télévision et un duo de commentateurs à qui on a laissé carte blanche. Résultat, ça part souvent en cacahuète.

« On a essayé de lire la feuille de match, mais avec leurs accents, on n’y comprend rien, donc démerdez-vous ! »

« On espère qu’ils feront mieux que Nice parce que la double confrontation des Aiglons contre Benfica, c’était une belle daube. »

« Y a un mec qui nous dit dans le chat… »

« Proposer 35 millions pour Dilane Bakwa alors qu’ils en mettent 80 sur Mbeumo et 90 sur Ekitike… Ils se foutent de nous, les Anglais ? »

📺 Premier avertissement pour Strasbourg mais c’est heureusement « un contrôle fiscal » offert par l’attaquant de Brøndby. Du foot européen gratuit et de la bonne humeur, venez passer la soirée avec nous sur Twitch ► https://t.co/GEsKYLZey2 pic.twitter.com/wjrQ3Rl2vZ — RMC Sport (@RMCsport) August 21, 2025

« J’ai une préférence pour les Dragibus noirs, je vous avoue. »

« Valentín Barco, il a plus une gueule d’Irlandais que d’Argentin. Son père devrait peut-être se poser des questions. »

« On a eu très très peur sur cette frappe, je vais devoir changer de caleçon à la mi-temps, je crois. »

« Il y a du beau monde à tous les étages en tout cas à Strasbourg, ils n’ont pas intérêt à choke cette saison ! »

« Chelsea voudrait pas leur prêter Cole Palmer ? »

« Si vous nous rejoignez, bah vous pouvez repartir parce qu’il se passe vraiment rien ici. »

« Kendry Páez, on nous l’a vendu comme le nouveau Messi. On espère celui du Barça, pas celui de Paris. »

« Pour ceux qui ne l’ont pas, je vous redonne mon arobase sur OnlyFans… »

« Félix Lemaréchal, il porte mal son nom parce qu’il nous fait un début de saison de maraîcher, justement. »

« On dit plus Ligue Europa Conférence ? »

« Le problème avec Emanuel Emegha, c’est qu’avant de danser, il faut réussir à marquer. »

« Alors moi, je suis plus Ana de Armas que Margot Robbie. »

« Il a glissé jusqu’au Groenland, là. »

« Attention car Nanasi, à une lettre près, ça nous ramène quelques années en arrière, un peu plus à l’est que Strasbourg… si vous voyez ce que je veux dire ! »

« C’est quoi son nom à lui ? »

« Il a quand même une sacrée tronche d’instituteur avec ses petites lunettes, Liam Rosenior. »

« Et le six mèèÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈTTTTRRRRREEEES ! Exceptionnel ce que vient de faire Mike Penders. »

« Ce geste technique, on va l’appeler la choucroute. D’ailleurs désolé hein, mais surcoté de fou, votre truc. »

« J’ai déjà essayé de faire ça au five, je le regrette encore aujourd’hui. »

« On est sûrs qu’il est bien joueur de foot, Filip Bundgaard ? »

« C’est en Norvège, Brøndby ? »

« Ce genre d’action, ça me donne des papillons dans le bas-ventre. »

« Joaquín Panichelli, c’est Olivier Giroud en moins beau gosse. »

« Sept minutes de temps additionnel… Apparemment, l’arbitre est le seul à kiffer ce match. »

« Mats Köhlert, ça nous rappelle l’attaquant monégasque Jan Koller, son gros crâne chauve, vous vous souvenez ? »

« J’ai reçu très peu d’insultes sur Insta et c’est déjà la 60e minute, vous me décevez un peu. »

« Lemaréchal, nous voilà ! Pardon, celle-là je l’assume moyen. »

« Et voilà, une belle qualification pour l’équipe réserve de Chelsea ! »

Liam Rosenior : « On aurait dû gagner ce match »