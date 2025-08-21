- C4
- Barrages
- Strasbourg-Brøndby (0-0)
Revivez Strasbourg-Brøndby (0-0)
Et c'est fini sur ce score de 0-0. Mauvais résultat pour les Alsaciens qui n'auront aucun but d'avance avant d'aller au Danemark. Il y a du talent dans cette équipe, reste à mettre les ballons au fond à présent.
Bonne soirée à tous !
Ahhhh.
Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu une pub.
zjejzhekrug"aejzhfaluemyzgiauy"ha'jhzg MAIS QU'EST CE QU'IL VIENT DE NOUS SORTIR PENTZ ??????
Bon on abuse un peu mais il est partout l'ancien Rémois.
🔀 Changement pour Brøndby. Shio Fukuda remplace B. Tahirovic
Qui veut Emegha en ambianceur de soirée ?
RMC SPORT, ne foutez pas une pub maintenant
LE POTEAU DE STRASBOURG ! Ça ne va pas pour les Strasbourgeois avec cette frappe de Ouattara qui finit sa course sur le montant. Ils n'ont pas de bol les Alsaciens...
Et l'offre de Nottingham Forest qui vient d'aumgenter son offre de 10 millions après ce magnifique dribble de Bakwa. Mais la frappe est trop au centre du but. Plus que 3 minutes dans le temps réglementaire.
🟨 Carton jaune pour Nicolai F Vallys
Troisième "tartine" pour Brondby, avec le jaune de Vallys.
Ah non y a hors-jeu.
ET LE PAPY JOHNSON QUI FAIT LA PARADE ! HEUREUSEMENT QU'IL ÉTAIT LÀ.
On va finir par s'enjailler comme les mecs de RMC tellement on s'ennuie là.
Pas mal ce France-Suède de l'Euro 2012.
Bon, plus que dix minutes.
Alors que Barco termine actuellement son deuxième marathon du match.
Bon il parle trop mais merci quand même de mettre l'ambiance RMC.
🟨 Carton jaune pour B. Tahirovic
Et pan, la deuxième biscotte de la rencontre avec une faute très intelligente de Tahirovic.
🔀 Changement pour Strasbourg. Abdoul Ouattara remplace Samuel Amo-Ameyaw
Et hop, deuxième changement dans la foulée avec la sortie du meilleur Alsacien de la rencontre, Amo-Ameyaw, remplacé par Ouattara. Choix surprenant mais bon.
Quel centre de Bakwa mais Panichelli manque totalement sa frappe, c'est dur pour Strasbourg. Et en plus il sort sur le coup, remplacé par Kendry Paez.
On aura eu plus de pub que d'action dans ce match. This is Conference League.
🔀 Changement pour Brøndby. Stijn Spierings remplace Daniel Wass
Et deux changements avec la sortie de Bundgaard pour le buteur Michael Gregoritsch alors que Daniel Wass va laisser sa place de Stijn Spierings.
Bon on va le dire, n'ayons pas peur des mots. C'est nul comme match.
Vous ne préférez pas faire un don à So Foot les viewers ?
🔀 Changement pour Strasbourg. Dilane Bakwa remplace Sebastian Nanasi
Et l'un des joueurs de la saison dernière Dilane Bakwa qui va venir redynamiter tout ça. C'est Nanasi qui cède sa place.
🔀 Changement pour Brøndby. Jordi Vanlerberghe remplace Sean Klaiber
Alors qu'un changement se prépare côté Brondby, le premier des Danois dans cette rencontre. Klaiber ne semble pas s'être remis du coup et est remplacé par Vanlerberghe.
MAIS QUELLE PARADE DE PENTZ ENCORE. IL est chaud l'ancien Rémois ! Sur une frappe de Mwanga encore une fois bien puissante mais la claquette est bien présente. On se rapproche encore un peu plus.
Qui s'en fout du menu burger du commentateur ?
Ça ressort propre côté Brondby. Mais il fallait forcément le dire pour qu'il y ait une relance de merde. Le pif on a dit.
Et on assiste à la très jolie simulation de Klaiber. Magnifique ! Il se relève quand même.
On attend juste le coup-franc à 25 mètres plein axe de Wass.
Et Mwanga qui tente sa chance de loin ! Ça passe juste à côté mais Emegha a déjà plus montré qu'en première période. Si le Néerlandais se réveille, ça ne peut être que positif pour les Alsaciens.
Les Strasbourgeois ont écouté et sont revenus avec de meilleures intentions ! Il va falloir marquer maintenant.
Et on est reparti pour cette deuxième période ! ETTTT.... pub.
Et c'est la mi-temps avec un Emegha qui a manqué son contrôle encore une fois. Il n'est pas à son avantage le capitaine strasbouregois en cette première période. Il va falloir revenir avec d'autres intentions pour les Alsaciens qui ne sont pas assez précis dans le dernier geste. Allez, bon dîner à tous.
Et attention au corner pour Brondby. Ça serait un gros coup dur pour les Strasbourgeois juste avant la mi-temps.
Nan mais Amo-Ameyaw... Acheté que 4 millions... Nan c'est très fort.
Et troisième pub.
MAIS QUELLE REPRISE DE PANICHELLI ! Au sol sur le début de l'action, l'Argentin envoie un patator mais Luis Binks la sauve sur sa ligne. Les Alsaciens se rapprochent de plus en plus attention !
Alors que la moyenne d'âge de l'effectif de Strasbourg vient d'aumenter de cinq piges.
🔀 Changement pour Strasbourg. Karl-Johan Johnsson remplace Mike Penders
Et Karl-Johan Johnsson qui va faire son apparition. C'est dur pour le grand Belge mais il semble touché à la fesse.
Olalala mais Amo-Ameyaw... Le joueur de 19 ans est en train de faire l'amour sans préliminiare à son vis-à-vis. Panichelli était à deux doigts de trouver le chemin des filets mais c'est bien repoussé par Pentz.
Bon bah c'est MBC qui avait peut-être raison. Barco qui ne communique pas du tout était à deux doigts de mettre un CSC grandiose.
Et allez, 30 secondes de publicité en plus. Franck Leboeuf qui fait son apparition pour nous vendre sa voiture. Ça vous intéresse ?
Et le nouveau Courtois comme les Belges l'appellent semble souffrir de la fesse droite. Il tient mais il va falloir surveiller ça pour celui qui aura la (très) lourde tâche de remplacer Petrovic.
Et pour vous, Truffert, c'est meilleur que Barco ? N'hésitez pas à répondre pour clouer le bec de MBC.
Il va falloir régler la mire pour les centreurs strasbourgeois. C'est beaucoup trop long pour l'instant alors qu'avec deux attaquants d'1m90, il y a de quoi faire (Oui on l'a déjà dit mais c'est important).
Quel tacle de Doukouré ! Le défenseur qui vient tout juste de prolonger avec Strasbourg sort le ballon devant un Vallys qui est assez remouant. Penders a pris un coup mais ça va mieux.
Et c'est bien dommage cette tribune vide en face. On aurait bien aimé l'ambiance de la Meinau pleine même si c'est déjà pas mal. Allez 0-0 toujours mais on en attend de la part des protégés de Rosenior.
Ça commence à mieux combiner offensivement avec Nanasi qui se montre un peu plus. Corner pour Strasbourg.
J'espère que BlueCo a prévu un budget pour les fumis aussi parce que la ça va coûter cher.
ET ÇA PASSE PAS LOIN POUR LE RACING ! Emegha est un peu court et ne peut pas dribbler Pentz. Corner pour les joueurs de Rosenior, mais c'est trop long.
Beuacoup d'erreurs de la part des Strasbourgeois alors que le thème Salamèche est abordé par les commentateurs. Pourtant, on ne s'enflamme pas à la Meinau.
Le Tifo qui est de sortie pour les Ultras qui attendaient les quinze minutes pour chanter. Chantez messieurs
Amo-Ameyaw qui tente sur son côté mais ça ne passe pas pour le moment.
Et Benjamin Tahirovic qui tente sa chance mais ça s'envole très très haut. Comme le cri des oiseaux finalement.
Inquiétude autour de Barco. Le petit Argentin a contré la frappe de son adversaire mais semble s'être fait mal au genou droit. Ce serait un gros coup dur de le perdre dès maintenant.
Quelle erreur de Doukouré ! Le défenseur loupe complètement sa relance mais Vallys manque complètement sa conduite de balle. C'est sans conséquence pour les Alsaciens mais attention !
Bon par contre les pubs pendant le match, ça va deux minutes !
Alors le plus vieux joueur Strasbourgeois n'a que 23. C'est bien Nanasi, né en 2002. Petit coup de vieux côté Brondby.
Et premier corner pour les Strasbourgeois dans une Meinau qui fait du bruit. Avec les deux grandes tiges de plus d'1m90, ça doit être une force pour les Alsaciens.
Alors que Strasbourg met un très gros pressing à la perte de la balle. Le fameux Rosenior Ball est de sortie. Mais on ne voit rien.
Vous m'excuserez, je ne vois rien du tout en ce début de rencontre.
Alors qu'on ne voit rien du tout sur le terrain. Benoît Assou-Ekotto serait en tribune selon nos informations.
Êtes-vous un ninja pour voir les joueurs sur le terrain ?
Et c'est parti ici à Strasbourg avec une tribune bien vide qu'on ne voit pas à cause des fumigènes. Mais c'est pas grave ! Jouez messieurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce live où l'on va vibrer pour ce Strasbourg - Brondby. L'ambiance risque d'être folle à la Meinau et on a hâte que ça commence. Allez le foot !
Strasbourg
Brøndby
Par Raphaël Faurie-Pacaud