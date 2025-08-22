S’abonner au mag
Liam Rosenior : « On aurait dû gagner ce match  »

MBC
Racing Club de la frustration.

Les Strasbourgeois ont souffert ce jeudi soir à la Meinau contre la valeureuse équipe de Brøndby (0-0) en barrage de la Ligue Conférence. Malgré de multiples occasions franches, les hommes de Liam Rosenior ne sont pas parvenus à percer le verrou de la défense danoise. Quelque peu dépité par le scénario de la rencontre, l’entraîneur anglais a indiqué que son équipe « aurait dû gagner le match » en conférence de presse.

« On reste optimistes »

Après une entame somnolente, le RCS s’est réveillé pour dominer son adversaire du soir, mais à chaque action dangereuse, la finition a péché. « La première chose qui nous a manqué est le réalisme devant le but. On a manqué de rythme en début de match, mais on en a mis plus au retour des vestiaires. Au vu de la soirée, on peut rester optimistes sur le fait d’aller s’imposer là-bas la semaine prochaine. » Entre-temps, les Strasbourgeois accueilleront le FC Nantes dimanche en Ligue 1.

Un adversaire idéal pour reprendre confiance avant le match retour.

Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)

