Strasbourg maîtrise Brøndby et file en Ligue Conférence !

Porté par un Emanuel Emegha intenable, auteur d'un doublé, Strasbourg s'est qualifié pour la Ligue Conférence dans la douleur face aux Danois de Brøndby ce jeudi soir (2-3). Les hommes de Liam Rosenior connaîtront leurs adversaires européens ce vendredi.

Brøndby 2 – 3 Strasbourg

Buts : Wass (44e) et Gregoritsch (85e) pour les Brøndbyernes // Emegha (15e et 66e) et Doukoure (40e) pour le Racing

Strasbourg peut dormir paisiblement. En déplacement dans la banlieue de Copenhague, le RCSA a fait le boulot en barrages retour d’accession à la Conférence Ligue en s’imposant chez les Danois du Brøndby IF, non sans mal (2-3). Au terme d’un match bien négocié malgré le retour tardif des locaux, les Alsaciens ont assuré leur ticket pour la phase de ligue de la C4, compétition dans laquelle ils connaîtront leurs adversaires ce vendredi.

Frustrés à la Meinau au match aller face à des Danois coriaces, les hommes de Liam Rosenior sont entrés dans la partie d’une meilleure manière, revigorés en confiance après leur succès du week-end dernier contre Nantes. Face à d’autres Canaris, Strasbourg a vite allumé sa première mèche. Au quart d’heure de jeu, Emanuel Emegha a fait parler sa vitesse sur un amour de passe en profondeur de Félix Lemaréchal, ne laissant aucune chance à Patrick Pentz et un piqué astucieux pour donner l’avantage aux siens (0-1, 15e). Entame rêvée pour les Alsaciens, dans un Brøndby Stadium beaucoup moins bruyant qu’au coup d’envoi. Au rythme des vannes pourries des « commentateurs » de RMC Sport, les locaux ne se laissent pas abattre, et auraient pu obtenir un penalty après un contact Benjamin Tahirovic et Mamadou Sarr.

Emanuel Emegha | 🇪🇺 Brondby 0-1 Strasbourgpic.twitter.com/NxfRrqdkSm — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 28, 2025

Emegha, irratrapable

Bien heureusement pour le RCSA, l’arbitre n’a pas bronché malgré les huées des supporters brøndbyernes. Une frustration danoise, dont profite Strasbourg peu avant l’entracte. Seul aux trente mètres Ismaël Doukoure opte pour une frappe plat du pied placée à ras de terre : poteau puis filoche, et Strasbourg prend de l’avance (0-2, 40e). Au ralenti, on se rend compte de la jolie faute de main de Pentz. Les bleus et blancs, vêtus de noir pour l’occasion s’apprêtent à rentrer sereinement au vestiaire mais Brøndby se réveille au meilleur des moments. Sur une longue touche chère à Rory Delap, suivi d’un coup de billard, l’éternel Daniel Wass réduit la marque d’un tête rageuse au second poteau (1-2, 45e). Quarante-cinq premières minutes ayant complètement éclipsé la purge que nous avaient offert les deux équipes à la Meinau.

Pas décidé à camper dans sa cage, le RCSA est reparti de l’avant. Par Diego Moreira d’abord, manquant un face à face en bout de course (48e), puis par un intenable Emegha. Lancé en pronfondeur par Moreira, le Néerlandais inscrit son doublé d’une frappe à ras de terre, passant entre les jambes du malheureux Pentz, peu inspiré dans ses interventions ce jeudi soir (1-3, 66e). Une avance qu’aurait bien gardé Strasbourg, sans ce coup franc indirect provoqué par Valentin Barco, donnant l’opportunité à Brøndby de recoller au score par Michael Gregoritsch (2-3, 85e). De quoi offrir à tout ce beau monde une fin de rencontre irrespirable, heureusement bien cassée en rythme par Strasbourg, qui assure l’essentiel et une qualification en C4 obtenue dans la sueur.

Strasbourg (4-4-2) : Penders – Moreira (Sobol, 89e), Sarr, Hogsberg, Mwanga – Doukoure, Barco (Nzingoula, 89e), Ouattara – Lemaréchal (Oyedele, 67e), Emegha (Panichelli, 68e), Amo-Ameyaw (Bakwa, 63e). Entraîneur : Liam Rosenior.

Brøndby (3-4-3) : Pentz – Klaiber (Alves, 82e), Lauritsen, Binks – Wass (Spierings, 71e), Tahirovic (Gregoritsch, 72e), Kohlert (Vanlerberghe, 82e), Divkovic – Nartey, Bundgaard (Villadsen, 72e), Vallys. Entraîneur : Frederik Birk Christensen.

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)