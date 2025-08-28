En direct : Brøndby - Strasbourg (0-0)

Couverture Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.