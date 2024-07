Jean-Philippe Mateta : « Je suis un attaquant atypique »

Mateta moi.

Appelé pour disputer les Jeux olympiques avec l’équipe de France, Jean-Philippe Mateta s’apprête à disputer sa première compétition avec les Bleus depuis l’Euro Espoirs 2019. Avec l’objectif de s’affirmer, en particulier grâce à son alliage gabarit vitesse inhabituel. « Je sais que grâce à ça, je suis un attaquant atypique, confie-t-il d’ailleurs dans un entretien à L’Équipe. Les défenseurs se disent que je suis grand, donc que je ne vais pas prendre la profondeur, mais moi j’adore ça ! Je peux les surprendre sur les deux, trois premiers mètres parce que je suis explosif. Mon but contre Manchester City (2-4), c’est exactement ça. Je pars de la ligne médiane, je suis le plus rapide à la course et je marque. C’est le football que j’aime. »

Un tournoi que le buteur de Crystal Palace, en grande forme depuis le début de l’année 2024, disputera aux côtés d’Alexandre Lacazette. « J’aimerais en être où il est à son âge (33 ans) . Au niveau du jeu, évidemment qu’il m’inspire, surtout devant le but. Quand il a une occasion, il la met dedans. Il a aussi l’expérience et le petit vice qui va avec, apprécie le joueur de 27 ans, qui fera lui aussi office d’ancien dans le groupe de Thierry Henry. J’en rigole avec les plus jeunes, je leur dis que je suis dans l’encadrement. J’aime qu’il y ait une bonne ambiance et je pense m’être bien intégré. Mais s’il faut taper du poing à un moment, je n’hésiterai pas à le faire. »

Suivez le patron.

