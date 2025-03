Le club de Mathieu Valbuena dénonce la corruption du football grec

Que le roi Midas laisse le football grec tranquille.

Le football grec est toujours gangréné par la violence et la corruption. En 2023, la FIFPro, syndicat international des joueurs professionnels, avait sorti un documentaire révélant le chaos de la deuxième division grecque et déconseillait aux joueurs de s’y exporter. Un nouveau scandale a éclaté ce week-end. Après le match nul d’Athènes Kallithea arraché à la dernière minute contre Volos (1-1), le club de Mathieu Valbuena a transmis à L’Équipe un communiqué dénonçant la corruption et l’incompétence de l’arbitre de la rencontre, Christos Vergetis.

« L’Athènes Kallithea FC déclare publiquement que la prestation de l’arbitre Christos Vergetis lors du match d’hier (samedi) contre le Volos FC, au premier tour de la phase de play-out de la Super League, est un cas d’incompétence grave ou de corruption flagrante qui, dans les deux cas, est une honte pour la Super League. Ce n’est que le dernier exemple de ce que le club a dû endurer cette saison », a rédigé le président du club, Ted Philipakos. Il appelle également Stéphane Lannoy à agir. En effet, le Français est le responsable des arbitres grecs. Le combat contre la corruption était l’un des chantiers principaux de Lannoy lors de sa nomination l’été dernier.

Peut-être que Longoria parlait de la Grèce, en fait.

