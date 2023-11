Hellas, le football grec dans l’impasse

L’enquête était passée inaperçue, elle en dit pourtant long sur l’état actuel du football grec. D’après le travail mené par l’université de Thessalonique, rendu public en 2022, un tiers des footballeurs professionnels évoluant dans le pays estime avoir déjà participé à un match truqué. Un secret de polichinelle que le président du Panathinaïkos Giannis Alafouzos a rappelé avec fracas en septembre. « Il y a eu de la violence parce que la corruption mène à la violence. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle nous avons du hooliganisme, mais lorsqu’une partie des fans ont le sentiment qu’on les vole, ils deviennent violents », déclarait-il à la BBC. Ses propos ont déclenché l’ouverture d’une enquête judiciaire, mais les espoirs de la voir aboutir restent minces. En 2015 déjà, une enquête prouvait que des personnalités clés du milieu faisaient partie d’une organisation criminelle impliquée dans « la fraude, les tentatives d’extorsion criminelle et la corruption ». Six ans plus tard, 28 personnes étaient acquittées de toutes les accusations. Reste que la corruption, le sentiment d’une justice inefficace et des rivalités hors de contrôle alimentées par des patrons de clubs irresponsables favorisent un déchaînement de violence.

Pistolet à la ceinture et lynchage à mort

Puissants hommes d’affaires et de médias, les présidents de club s’apparentent à des figures intouchables, même lorsqu’ils dépassent les limites. En mars 2018, le président du PAOK Ivan Savvidis descendait sur la pelouse pistolet à la ceinture pour contester une décision arbitrale. En avril 2023, le président de l’Olympiakos Evangelos Marinakis pénétrait sur le terrain de jeu et intimidait les officiels. Entre eux, les joutes verbales sont incessantes et les réunions avec les instances se transforment régulièrement en pugilats. Leur attitude a des conséquences directes sur le comportement de supporters galvanisés, fanatisés. Agressions, rixes, matchs interrompus : pas un mois ne passe sans violences liées au football, et la Grèce s’est transformée en théâtre de deux tragédies en un an et demi. Début août, le supporter de l’AEK Athènes Michalis Katsouris était tué dans l’attaque de hooligans du Dinamo Zagreb et du Panathinaïkos. En février 2022 à Thessalonique, c’est un jeune de 19 ans qui était battu à mort. Supporter de l’Aris, Alkis Kampanos était tombé sous les coups de hooligans du club rival, le PAOK.

Les comportements violents observés dans les groupes de supporters sont directement liés aux crises successives vécues par la société grecque. Yiannis Zaïmakis, professeur de sociologie

Mais le football n’étant pas déconnecté du reste de la société, la violence qui s’y exprime prend racine dans un contexte socio-économique marqué par un chômage particulièrement important. Il atteint 26,5% chez les jeunes de moins de 30 ans, soit le deuxième plus élevé de l’Union européenne. La précarité et le manque de perspectives font exploser les chiffres de la délinquance chez les jeunes : +56% entre 2022 et 2023. « Les comportements violents observés dans les groupes de supporters sont directement liés aux crises successives vécues par la société grecque », analyse Yiannis Zaïmakis, professeur de sociologie culturelle et sportive à l’université de Crète. Dans ce contexte, difficile d’imaginer le football grec se développer. Sorti de l’hégémonie de l’Olympiakos, le championnat se montre ces dernières saisons plus ouvert et indécis, plus compétitif aussi. Mais hormis quelques rares coups d’éclat, le temps des épopées européennes du Panathinaïkos ou de l’Olympiakos ressemble à un lointain mirage. Pour la troisième saison consécutive, aucun club grec ne dispute la Ligue des champions. Et les trois équipes en lice en Ligue Europa se préparent à être reversées en Ligue Europa Conférence. Le véritable niveau pour les clubs du pays.

Dix ans sans qualification à un grand tournoi

La sélection grecque reste elle aussi enlisée. Incapable de se qualifier pour une compétition internationale depuis la Coupe du monde 2014, elle végète à la 51e place au classement FIFA. L’arrivée sur le banc de Gustavo Poyet, en février 2022, a redonné un élan à l’Ethniki. Première de son groupe de Ligue des nations, elle termine les éliminatoires pour l’Euro 2024 à la troisième place du groupe B, derrière la France et les Pays-Bas. Une situation qui donnera aux Grecs la chance de voir l’Allemagne en juin s’ils passent les barrages, prévus en mars. Ce coin de ciel bleu a pourtant été électrisé par le sélectionneur uruguayen, réputé pour sa franchise, qui a rappelé que la Grèce ne dispose pas de centre d’entraînement pour sa sélection, et que son adjoint n’a pas été payé depuis huit mois… De quoi illustrer le manque de professionnalisme d’une Fédération incapable de s’appuyer sur le sacre de l’Euro 2004 pour poser les bases d’un football sain et solide. « C’est très difficile de construire, beaucoup plus facile de détruire », regrettait dans les colonnes de So Foot Giorgos Karagounis, champion d’Europe 2004 et joueur le plus capé de l’Ethniki. Depuis le départ à la retraite des champions d’Europe, la sélection clôt une décennie d’absence aux compétitions internationales. « Tout commence par les infrastructures. Il faut donner aux jeunes les moyens de jouer au football dans des bonnes conditions pour développer leurs talents. Il faut que les acteurs du milieu prennent leur part de responsabilité, fassent plus confiance aux jeunes joueurs grecs », plaide Giorgos Karagounis. La qualification pour l’Euro 2024 pourrait servir de nouveau départ, car « l’espoir meurt toujours en dernier », selon l’adage grec.