Deux jours après son retour de prêt, un joueur de Strasbourg trouve un nouveau point de chute

Plus forts que Chantal Lauby à « tu me vois, tu me vois plus » dans Astérix : les joueurs de Strasbourg. Ce mercredi, Toulouse a officiellement annoncé le prêt du Sénégalais Pape Demba Diop jusqu’à la fin de saison.

Le milieu de terrain a ainsi trouvé un nouveau point de chute seulement deux jours après son départ du FC Nuremberg; où il avait aussi été prêté par le Racing. Dans le communiqué publié par le club, le directeur sportif toulousain Viktor Bezhani s’est montré enthousiaste à propos de cette recrue : « Nous sommes ravis de voir Demba nous rejoindre. Son profil de milieu box-to-box dynamique renforcera autant notre solidité défensive que notre animation offensive. »

Une première (vraie) expérience en Ligue 1

Avec ce transfert à Toulouse, le joueur de 22 ans découvrira pour la première fois la Ligue 1 lors de cette phase retour. En Europe, Diop avait jusque-là évolué en Allemagne, à Nuremberg, et en Belgique à Zulte Waregem.

Le principal intéressé se montre lui aussi impatient de débuter sous ses nouvelles couleurs : « Je suis vraiment heureux d’être à Toulouse. J’ai hâte de vous voir tous au Stadium et je vais tout faire pour aider au maximum l’équipe à atteindre ses objectifs ! »

La même vibe que la rentrée des classes, ces communiqués : tout est beau, tout est merveilleux. On en reparle dans quelques mois.

