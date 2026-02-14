S’abonner au mag
Carles Martinez Novell ne digère pas les critiques

Une défaite sur la plus courte des marges, mais pas sur la plus courte des critiques. En tout cas, c’est comme ça que Carles Martinez Novell le perçoit : à la suite du revers de Toulouse sur la pelouse d’Angers lors de la 21e journée de Ligue 1, l’entraîneur du TFC a entendu quelques reproches souffler à ses oreilles. Et ça, il n’a pas aimé. En témoignent ses propos tenus en conférence de presse, dans laquelle le coach a fait part de son incompréhension.

« Quand tu perds, on dit que tu es mauvais. C’est ça, le foot…, a ainsi regretté le technicien espagnol. Beaucoup de personnes ont facilement profité de notre défaite pour dire que notre équipe avait des manques, et je sais que mon équipe va tout faire pour montrer ses qualités. Sur la mentalité, notamment. Après, le résultat… Certains jours, tu es meilleur. Et d’autres jours, tu es moins bon. » Paroles de philosophe.

Toulouse enchaîne à Brest, Angers tient en échec le PFC

