L’évolution de l’entraîneur selon Pierre Sage

Cours théorique ou conférence de presse ? À chacun sa réponse, mais Pierre Sage a fait fort ce vendredi : face aux médias, l’entraîneur de Lens s’est posé et a pris le temps de revenir sur les changements entourant sa profession. « On est arrivé à un moment donné où il y a eu une évolution, c’est-à-dire qu’on avait plutôt des coachs paternalistes ou considérés comme gueulards. Ensuite, on a eu des fins tacticiens. Puis, les incroyables experts de la méthodologie, a démarré le technicien. Aujourd’hui, on est plus dans l’ère du management. Et du coup, on revient peut-être aux premières heures avec des générations qui ont évolué aussi. Les recettes d’antan ne marcheraient plus aujourd’hui, il faut les adapter. »

⚽️🧠 Pierre Sage : l’évolution du métier d’entraîneur. 🎙️ «Un entraîneur est un généraliste qui doit s’entourer de personnes qui sont beaucoup plus expertes que lui dans les différents domaines qui composent l’activité d’une équipe de football.»#RCLens @Pierre__Sage pic.twitter.com/x69FIz44H7 — CAPTÉ (@captemedia) February 13, 2026

L’ancien coach de l’Olympique lyonnais s’est ensuite arrêté sur son rôle actuel, patiemment : « Ma conviction est de penser qu’un entraîneur est un généraliste, il doit s’entourer de personnes qui sont beaucoup plus expertes que lui dans les différents domaines qui composent l’activité d’une équipe de football. Ce généraliste-là, sa mission première devient de coordonner toutes les énergies en direction des objectifs. Donc selon moi, le management est l’élément central et doit justement créer une relation avec chaque membre de son staff. Mais même si on est des généralistes, on se doit d’avoir une petite expertise et une petite connaissance dans tous les domaines. De manière à pouvoir participer aux choix, et à la pertinence de ceux-ci. » Fin de l’intervention.

