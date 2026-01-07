S’abonner au mag
  • France
  • RC Strasbourg

Marc Keller vide son sac après le départ de Liam Rosenior

CM
Marc Keller vide son sac après le départ de Liam Rosenior

Il est Keller ? L’heure de sortir du silence pour le président du Racing, acculé par les supporters après le départ de Liam Rosenior pour Chelsea. « Vous croyez que ça me fait plaisir ? Non ! C’était une situation qui n’était ni prévue, ni souhaitée par le club. Il arrive des choses dans le football, il faut s’adapter »s’est-il défendu ce mercredi, pointant une décision dictée par BlueCo, le propriétaire commun des deux clubs.

Le patron du RCSA a rappelé la relation de confiance avec son désormais ex-entraîneur, évoquant un technicien attiré par la Premier League et désireux de se rapprocher de sa famille. « Je lui ai dit “Tu peux commencer les discussions, mais on finalisera uniquement quand on aura un entraîneur capable de te remplacer” », a-t-il expliqué, jugeant son départ difficilement refusable.

Pas de démission à prévoir

Pas question non plus de lâcher le gouvernail. Relancé sur une éventuelle démission dans ce climat archi tendu – la Fédération des supporters l’avait exhorté à se dirigier vers la sortie –, Keller a coupé court : « Une démission ? Cela ne m’a pas effleuré l’esprit. »

Sur la situation avec BlueCo, Keller préfère encore se la jouer diplomate et souhaite voir le verre à moitié plein : « Je comprends qu’on puisse se dire qu’on nous a piqué le coach. Mais je raisonne à moyen terme. Depuis deux ans et demi (date de rachat du club), la balance est très positive […] On a un entraîneur anglais, très sollicité dans son pays, qui arrive. »

Cet entraîneur n’est autre que Gary O’Neil, officiellement débarqué en Alsace ce mercredi, attendu sur le banc dès ce week-end contre Avranches en Coupe de France.

Ça y est, Strasbourg peut oublier Rosenior

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!