Ça y est, Strasbourg peut oublier Rosenior

On tient le futur coach de Chelsea.

Liam Rosenior parti chez les Blues, BlueCo se devait de trouver un coach au Racing pour faire semblant de s’y intéresser. Voilà qui est fait : Gary O’Neil débarque en Alsace. Après une petite carrière sympa et plus de 500 matchs en pros, dont 405 entre Premier League et Championship, l’ancien milieu s’est dirigé vers une carrière de coach, qui l’a mené vers le banc de Liverpool (adjoint), puis ceux de Bournemouth et Wolverhampton comme titulaire. Fort de 88 matchs dans le costume, il n’entraînait plus depuis un an et débutera sa mission dès ce weekend en Coupe de France face à Avranches.

Gary O’Neil nommé entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace ✍️ Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 7, 2026

À l’orée d’une deuxième partie de saison excitante, avec une place européenne à aller chercher et un joli coup à jouer en Ligue Conférence, il lui faudra surtout montrer patte blanche auprès des supporters, plus énervés qu’autre chose par la tournure des événements. S’il s’est dit « fier de rejoindre ce club incroyable », les belles paroles ne devraient pas suffire pour lui. Il devrait se présenter face à la presse dans la journée.

La Meinau lui prépare une énorme ovation ! (non)

