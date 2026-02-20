Un politicien suédois tire à balles réelles sur Tottenham

Comparaison n’est pas raison. Vraiment ? En tout cas, l’ancien ministre des Finances suédois Mikael Damberg n’y a pas été de main morte lors de sa dernière intervention publique au Parlement. Visiblement agacé de l’état des finances du royaume scandinave, le social-démocrate a utilisé une métaphore originale pour comparer la situation économique de la Suède : Tottenham.

« Les Spurs sont l’un des clubs les plus prestigieux et les plus riches d’Angleterre, avec un stade gigantesque et de nombreux supporters dévoués ». En résumé : « Tout ce qu’il faut pour être considéré comme une équipe de haut niveau ».

« La Suède ne peut pas fonctionner comme Tottenham »

Vous voyez venir la suite ? Bingo, Damberg vient ensuite rappeler que malgré ses moyens faramineux, les Spurs pointent à une piteuse 16e place en Premier League, avec tout juste 29 points ramassés en 26 journées. « Ce n’est pas à cause d’un manque de ressources, mais parce qu’ils ont gâché leurs chances. À cause de mauvaises décisions, d’une attitude générale à côté de la plaque et d’une vision à court terme, ils ont perdu leur orientation et leur stabilité. »

Et l’ancien ministre de citer le néologisme « spursy », qui signifie « avoir des responsabilités, mais pas de résultats […] C’est exactement la manière dont l’actuel ministre des Finances gère l’économie de la Suède. » Selon lui, le pays dispose « des entreprises, de la main-d’œuvre et les capacités d’innovation nécessaires. Toutes les conditions sont donc réunies pour que l’économie suédoise prospère. » Et par conséquent, sans changement de cap « ce gouvernement risque de rendre la Suède « spursy ». Ce n’est pas possible. La Suède ne peut pas fonctionner sur le même modèle que Tottenham. »

Une leçon de rhétorique, t’as peur.

