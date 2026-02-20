S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Un politicien suédois tire à balles réelles sur Tottenham

JD
20 Réactions
Un politicien suédois tire à balles réelles sur Tottenham

Comparaison n’est pas raison. Vraiment ? En tout cas, l’ancien ministre des Finances suédois Mikael Damberg n’y a pas été de main morte lors de sa dernière intervention publique au Parlement. Visiblement agacé de l’état des finances du royaume scandinave, le social-démocrate a utilisé une métaphore originale pour comparer la situation économique de la Suède : Tottenham.

« Les Spurs sont l’un des clubs les plus prestigieux et les plus riches d’Angleterre, avec un stade gigantesque et de nombreux supporters dévoués ». En résumé : « Tout ce qu’il faut pour être considéré comme une équipe de haut niveau ».

« La Suède ne peut pas fonctionner comme Tottenham »

Vous voyez venir la suite ? Bingo, Damberg vient ensuite rappeler que malgré ses moyens faramineux, les Spurs pointent à une piteuse 16e place en Premier League, avec tout juste 29 points ramassés en 26 journées. « Ce n’est pas à cause d’un manque de ressources, mais parce qu’ils ont gâché leurs chances. À cause de mauvaises décisions, d’une attitude générale à côté de la plaque et d’une vision à court terme, ils ont perdu leur orientation et leur stabilité. »

Et l’ancien ministre de citer le néologisme « spursy », qui signifie « avoir des responsabilités, mais pas de résultats […] C’est exactement la manière dont l’actuel ministre des Finances gère l’économie de la Suède. » Selon lui, le pays dispose « des entreprises, de la main-d’œuvre et les capacités d’innovation nécessaires. Toutes les conditions sont donc réunies pour que l’économie suédoise prospère. » Et par conséquent, sans changement de cap « ce gouvernement risque de rendre la Suède « spursy ». Ce n’est pas possible. La Suède ne peut pas fonctionner sur le même modèle que Tottenham. »

Une leçon de rhétorique, t’as peur.

Le football ne le rendait plus heureux : Jimmy Durmaz a pris sa retraite

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
59
70

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.