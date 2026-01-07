DAZN lance aussi son offre de mi-saison pour la Ligue 1 (et tout le reste)

Du football comme s’il en pleuvait.

Ça y est, on est début janvier, les plateformes de streaming sportif lancent leur offre de mi-saison. DAZN ne déroge pas à cette nouvelle tradition.

Le géant anglais du streaming a diffusé la promotion d’une offre comprenant Ligue 1+. Pour mater la phase retour du championnat (et le Trophée des champions ce jeudi), mais aussi la Serie A, la Coupe d’Italie, la Coupe du Roi et la Kings League, il faudra débourser 99€, une seule fois.

C’est 10 euros de plus que ce que propose Ligue 1+ pour visionner la deuxième partie de saison (et les replays d’épopées légendaires pour les plus nostalgiques).

🤩 | Votre Pass Mi-Saison DAZN + Ligue 1+ à 99€. Pour 99€, offrez-vous tout DAZN en plus de votre accès à Ligue 1+, jusqu'à la fin de la saison. 🎟 🇫🇷 Accès à la Ligue 1 McDonald's avec le service Ligue 1+ ⚽ Serie A, Copa del Rey, Supercoppa, Eredivisie, Saudi Pro League 🏀… pic.twitter.com/MxruOKZb8S — DAZN France (@DAZN_FR) January 5, 2026

Une alliance pour le meilleur ?

Si Ligue 1+ a dépassé le million d’abonnés, les objectifs annoncés par Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, ne sont pas tout à fait atteints. Fin septembre, il déclarait devant la commission des finances de la LFP que la plateforme comprenait 1,08 million d’abonnés.

Cependant, le chiffre visé en fin de saison est un peu plus élevé avec 1,15 million d’amateurs espérés. Les tarifs se sont montrés plutôt accessibles pour le moment (14,99€ par mois pour un abonnement annuel avec les trois premiers mois à 9,99€, champagne), mais cela ne devrait pas durer la saison prochaine avec la neuvième rencontre qui doit arriver sur la plateforme pour lui permettre de diffuser 100% de la Ligue 1.

Qui se souvient du milliard d’euros pour la L1 ?

Les meilleurs chambrages de ce Algérie-RDC