Et le joueur le plus cher du monde est...

Dis-moi combien tu coûtes, je te dirai qui tu es.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire CIES a sorti sa calculette pour établir un top 100 des joueurs à la plus forte valeur marchande, publié mardi. Gros suspense (ou pas), c’est Lamine Yamal qui rafle la première place avec un prix désormais fixé à 343 millions d’euros, selon le groupe de recherche. À 18 ans, la pépite du Barça devance Erling Haaland (2e) à 255,1 millions et Kylian Mbappé (3e) à 201,3 millions.

Trois joueurs français dans le top 10

Les Bleus s’en sortent très bien dans cette bourse aux talents. Si Mbappé est troisième, Michael Olise (5e) et Désiré Doué (7e) confirment aussi que la relève tricolore a de l’or dans les pieds. Côté PSG, Doué est le mieux classé, juste devant João Neves, mettant le club de la capitale en bonne posture.

La vraie curiosité française se trouve ailleurs. Hors PSG, un seul club de Ligue 1 place un joueur dans le top 100 : il s’agit de l’OM avec Mason Greenwood, 95e, estimé à 64 millions d’euros. Pendant ce temps-là, Vinícius Jr dégringole sévère : sur le podium l’année dernière, il passe désormais à la 38e place. Même décote pour le Français Eduardo Camavinga, évalué à 105 millions d’euros l’an dernier et passé à 64 millions.

Pile ce qu’il faut pour réviser ses notions de finance avant la saison 4 d’Industry.

