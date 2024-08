Mathieu Valbuena fait son retour en Grèce

L’Odyssée se poursuit.

Mathieu Valbuena a signé à 39 ans un contrat d’un an avec l’Athènes Kallithea FC, ce lundi. Un retour en Grèce pour l’international français, qui avait passé quatre ans à l’Olympiakos (2019-2023) et qui sort d’une saison du côté de l’Apollon Limassol, à Chypre.

Mathieu Valbuena joins AKFC

The legendary former Marseille, Lyon, and Olympiacos attacker signs a one-year contract with the club.

EN: https://t.co/zL5aGuNgWD

GR: https://t.co/anuSDBucua#AKFC66 pic.twitter.com/hnwTM0Wz40

— Athens Kallithea FC (@AKFC66) August 5, 2024