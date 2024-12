De Zerbi après OM-Lille : « Je crois que l’arbitre n’a jamais eu le match en main »

Willy Delajod ne s’est pas fait beaucoup d’amis ce samedi soir au Vélodrome.

Marseille et Lille se sont livré une grosse bataille, à l’occasion de la quinzième journée du championnat, et les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec des regrets, chacune marquée par des décisions arbitrales qui auraient pu influer en leur faveur sur l’issue de la rencontre. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a mis les deux pieds dans le plat : « Sur le but lillois, il y a un bloc évident sur Leonardo Balerdi. Et je pense qu’il y a penalty pour une faute sur Jonathan Rowe. Un match Marseille-Lille aurait mérité une meilleure direction. L’arbitrage ne m’a pas plu aujourd’hui. Je crois que l’arbitre n’a pas fait un bon match, et qu’il ne l’a jamais eu en main, même si tout le monde se trompe, et moi le premier. Mais il y a eu beaucoup d’épisodes qui ne m’ont pas plu. » Conspué par le public marseillais, Willy Delajod, l’arbitre principal, a d’ailleurs été escorté jusqu’au tunnel.

Bruno Genesio aussi agacé par l’arbitrage

Si le LOSC a réalisé une prestation solide, avec une égalisation tardive méritée, Genesio estime que son équipe aurait pu repartir avec plus de points. « Je suis un peu frustré parce qu’il y avait moyen de faire mieux et qu’on méritait mieux. Mais ça reste très positif. Favorisés par l’arbitre ? Je pense qu’on n’a pas vu le même match (en réponse à un journaliste lui demandant si son équipe avait été favorisée, NDLR). Vous avez vu le match ? Si vous avez vu que l’arbitre nous a favorisés, vous ne deviez pas être dans la bonne tribune », a soufflé le coach lillois.

1-1, balle au centre.

