Pronostic Augsbourg Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Gladbach en mission à Augsbourg

Cette 6e journée de Bundesliga débute vendredi avec une affiche entre deux équipes visant le maintien entre Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach. Après avoir obtenu assez facilement son maintien l’an passé, le club bavarois se retrouve déjà à devoir lutter pour s’éloigner de la zone rouge. Sur la lancée de sa fin de saison où il avait perdu lors des 5 dernières journées, Augsbourg a seulement remporté un match lors des 5 premières du nouvel exercice et cela face au promu Sankt Pauli. Pour le reste, les Bavarois souffrent et restent sur un lourd revers à Leipzig (4-0). Avec 4 points pris, les partenaires de Mounié sont aux portes de la zone de la relégation.

En face, le Borussia Mönchengladbach court après son passé quand il était l’une des plus solides formations allemandes et européennes. Depuis maintenant quelques saisons, Gladbach est plus concerné par la seconde partie de tableau en Bundesliga. L’an passé, les partenaires de Pléa ont même lutté toute la saison pour le maintien. Cet été, les dirigeants ont maintenu leur confiance au coach suisse Seoane pour mener cette équipe. Le Borussia peine dans cette entame de championnat avec deux succès obtenus contre Bochum et le week-end dernier face à l’Union Berlin. En inscrivant le but de la victoire au bout du temps additionnel, le tchèque Tomas Cvancara a donné un peu d’air à son équipe. Cette victoire obtenue à l’arraché pourrait être un déclic pour Gladbach à l’orée de se déplacer à Augsbourg. Sur cette lancée, le Borussia devrait accrocher au moins le nul en Bavière face à une équipe qui gagne très peu.

