Jesús Navas mis à l’honneur à Sánchez-Pizjuán pour son dernier match à domicile

Sévillan pour toujours.

Le Séville FC recevait le Celta de Vigo ce samedi soir à Sánchez-Pizjuán dans un match qui était plus qu’un match : il s’agissait surtout de la dernière de Jesús Navas à domicile, lui qui accumule désormais plus de 700 capes avec le club andalou. Celui-ci n’a pas manqué de rendre hommage comme il se doit à son capitaine, avec une haie d’honneur qui menait l’Espagnol vers tous les trophées qu’il a ramenés au club, et une banderole déployée par les supporters à son effigie. Les larmes sont vite montées pour Navas, qui en a également lâché quelques-unes près d’une heure plus tard lorsqu’il est sorti à la 71e minute de la rencontre, une nouvelle fois ovationné et félicité par l’ensemble de ses coéquipiers.

🙌 Le magnifique hommage de Séville FC pour la légende Jesús Navas qui va jouer son dernier match au Stade Ramón-Sánchez-Pizjuán 👏👏 pic.twitter.com/QhfrEvFBQw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 14, 2024

Et on n’oubliera pas de jeter un œil le 30 décembre prochain sur le match d’exhibition qui fera office de dernier bain de foule.

Griezmann héros de la remontada de l’Atlético