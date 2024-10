Le FC Barcelone se balade contre le Séville FC

FC Barcelone 5-1 Séville FC

Buts : Lewandowski (24e SP, 39e), Pedri (28e) et Torre (82e, 88e) pour les Blaugranas // Idumbo (87e) pour les Andalous.

Le Barça en mode Bayern.

Ce match entre le FC Barcelone et le Séville FC n’a duré que 40 minutes. C’est le temps qu’il a fallu aux Blaugranas pour s’assurer trois buts d’avance ce dimanche face à des Andalous toujours aussi inconstants. Robert Lewandowski avait d’abord ouvert le score sur penalty, transformé d’un tir croisé avec sa fameuse course d’élan insupportable (1-0, 24e), avant de voir Pedri rapidement inscrire un deuxième but. Servi par Lamine Yamal à l’entrée de la surface, le milieu espagnol a eu le temps d’envoyer une superbe frappe sous la barre sévillane (2-0, 28e).

Le festival ne s’est pas arrêté là pour le Barça, avec le deuxième but de Lewandowski, son douzième de la saison en Liga, et surtout son 366e dans un des cinq grands championnats, n’étant plus devancé que par Lionel Messi (496) et Cristiano Ronaldo (495). Pour ce faire, le Polonais s’est contenté de détourner une frappe de Raphinha dans le but (3-0, 39e). Pablo Torre, entré à un quart d’heure de la fin, s’est lui aussi offert un doublé. D’abord en bonifiant un centre détourné de Jules Koundé (4-0, 82e), puis en marquant un coup franc direct que personne n’a touché (5-1, 88e). Séville a sauvé l’honneur grâce à Stanis Idumbo, auteur de son premier but en pro en concluant une contre-attaque (4-1, 87e).

Les Catalans ont toujours trois longueurs d’avance sur le Real Madrid.

