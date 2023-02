Le FC Séville demande des comptes à la Liga sur l’affaire des versements douteux du Barça

Les langues commencent à se délier en Espagne.

Empêtré dans une affaire de potentiels versements frauduleux à l’ancien responsable de l’arbitrage José María Enríquez Negreira, le FC Barcelone échappe pour le moment à toute sanction. Devant le silence de tous les acteurs du foot espagnol concernant ce possible scandale, un club a finalement décidé de réagir. Par l’intermédiaire d’un communiqué publié sur son site, le FC Séville a fait part ce lundi de « sa préoccupation » et de son « indignation » : « Il est absolument nécessaire de faire toute la lumière sur cette affaire afin de clarifier ce qu’il s’est passé et, si nécessaire, de déterminer les responsabilités appropriées. »

ℹ️ Comunicado oficial en relación al denominado 'Caso Negreira'.#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 20, 2023

Le club andalou appelle ainsi les instances du football espagnol à prendre en main un dossier qui paraît de plus en plus accablant pour les Catalans : « La gravité des faits connus à ce jour, qui remettent en cause ou sèment le doute sur l’intégrité des compétitions de football espagnol, conduit également le Sevilla FC à demander publiquement à la Ligue et à la RFEF, en tant que plus hauts représentants du football espagnol, la RFEF étant également la plus haute autorité responsable du collectif arbitral, de promouvoir et de participer à toutes les procédures qui pourraient découler de cette affaire une fois l’enquête terminée ». Les Rojiblancos sont donc les premiers à demander publiquement des clarifications concernant les sommes versées par leur concurrent en championnat. Pour faire la lumière sur cette affaire, une enquête devrait prochainement être ouverte par la Fédération espagnole.