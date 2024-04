Yassine Bounou raconte sa dépression à Séville

Le bien-être personnel primera toujours sur le sportif.

Invité d’une tournée médiatique après le sacre de son club d’Al-Hilal en Supercoupe d’Arabie saoudite, Yassine Bounou en a profité pour évoquer sa dernière saison au Séville FC et le mal-être qui l’a accompagné. « Durant cette dernière saison, j’ai eu quelques problèmes familiaux. Cela a alors accentué la sensation de vide que j’avais en moi. » Un « vide » symbolisé par la routine dans laquelle le gardien de but s’est retrouvé embarqué : « J’en suis arrivé au point où je n’avais plus de vie : je m’entraînais, j’allais promener mon chien, je rentrais me coucher, et j’attendais le prochain entraînement. La même chose tous les jours. Je sentais vraiment que je perdais tout mon plaisir. Je n’étais plus moi-même. »

Pas vraiment habitué à s’étaler dans les médias, le Marocain a ainsi expliqué ne plus avoir eu envie de « se prendre la tête » avec les exigences du monde professionnel, et privilégié une fin de carrière plus tranquille dans le Golfe. Une décision prise après le match de Supercoupe d’Europe disputé contre Manchester City.

On peut décemment le comprendre.

Metz chasse le fantôme des Lensois