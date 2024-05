Óliver Torres et Erik Lamela quittent le Séville FC

Avant le départ de Sergio Ramos ?

Après une saison ratée, le Séville FC liquide ses anciens cadres et annonce les départs d’Erik Lamela et Óliver Torres. Le club andalou a terminé à la 14e place du championnat, malgré trois changements d’entraîneur. Les deux joueurs arrivaient en fin de contrat à l’issue de l’exercice 2023-2024 et devront donc se trouver un nouveau point de chute. Victime d’une blessure au pied, Erik Lamela a confié qu’il voulait avant tout « récupérer », avant de se projeter. L’Argentin n’a joué que 19 matchs pour 844 minutes cette saison.

Óliver Torres, lui, a été bien plus important pour la saison du Séville FC, cumulant 35 matchs et 2 106 minutes, mais n’a pas souhaité renouveler son contrat. Après cinq années passées au club, il aura le droit à une cérémonie d’hommage, avant d’aller trimballer son statut de futur prodige vers une autre destination, lui qui a fêté ses 29 ans en novembre dernier. Il aura tout de même le droit à une cérémonie d’hommage.

O(li)ver.

