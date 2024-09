Gérone enfonce Séville dans la zone rouge

Une zone rouge qui a de la gueule.

Las Palmas aurait probablement signé pour se retrouver devant le Séville FC et Valence au bout de la quatrième journée de la Liga. Malheureusement, les deux géants ne vont pas bien et les trois équipes squattent la zone de relégation. Les Andalous ont trébuché contre Gérone, cédant sur un but d’Ivan Martin à la 41e minute et un penalty d’Abel Ruiz à la 73e minute (0-2). Pendant que les Catalans se replacent dans le top 4, l’équipe de Loïc Badé et Lucien Agoumé ne compte que deux points après quatre rencontres et occupe le 18e rang. Tout va mal, mais les Blanquirrojos ont encore une petite chance de dormir un peu mieux : le Betis pourra les rejoindre dans la zone rouge si le Real Madrid l’éclate par au moins trois buts d’écart ce soir.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.