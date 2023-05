Séville tombe dans le piège tendu par Gérone

Séville 0-2 Gérone

Buts : Juanpe (23e) et Castellanos (55e)

Patatras.

Invaincu depuis sept matchs, le FC Séville a chuté face à Gérone ce lundi (0-2). Bryan Gil a eu les occasions de concrétiser la domination des Blanquirrojos, mais il a raté son geste à deux mètres de la cage (9e) et a buté sur Paulo Gazzaniga (36e). Youssef En-Nesyri n’a pas eu plus de réussite sur son pied gauche (20e), alors que Gérone s’est montré clinique : le corner de Rodrigo Riquelme a trouvé la reprise du capitaine Juanpe Ramirez, lâché par Marcos Acuña au deuxième poteau (0-1, 23e).

Dans tous les bons coups, Riquelme a fait trembler la transversale, et le bourreau du Real Madrid Valentin Castellanos a fini le travail du gauche, au milieu d’une défense apathique (0-2, 55e). L’Argentin est passé tout près du doublé en plaçant une tête au ras du montant (63e). Malgré un total de 23 frappes et des situations pour Gonzalo Montiel (52e), Acuña (70e) ou Suso, qui a fracassé la barre (90e+5), Séville n’a pas réglé la mire et reste donc aux portes du top 10, pendant que Gérone grimpe au huitième rang.

Le Real se sent certainement un peu moins seul maintenant.

Séville (4-2-3-1) : Dmitrović – Montiel, Badé, Gudelj, Acuña – Fernando (Rakitic, 61e), Gueye – Ocampos, Papu (Suso, 61e), Gil – En-Nesyri. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Gérone (5-4-1) : Gazzaniga – Gutiérrez, Javi (Callens, 63e), Juanpe, Bueno, Couto – Riquelme, Romeu, Martin, Tsygankov (Bernardo, 90e) – Castellanos. Entraîneur : Míchel.

