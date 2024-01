Gérone écrase Séville et revient à hauteur du Real

Gérone 5-1 Séville FC

Buts : Dovbyk (13e, 15e, 19e), Tsygankov (56e) et Stuani (89e) pour les Blanquivermells // Romero (10e) pour les Nervionenses

Ballet ukrainien à Montilivi.

Après la victoire du Real Madrid face à Almeria, les Géronais se devaient de l’emporter à domicile face à Séville pour ce match de clôture de la 21e journée de Liga afin de recoller aux Madrilènes en tête du championnat. Mission accomplie pour Míchel et ses hommes qui se sont offert les trois points avec l’art et la manière.

Ce sont pourtant bien les Sévillans qui ont cueilli à froid l’ensemble des supporters de Montilivi. Après dix minutes d’observation, la défense catalane en manque d’agressivité a permis à Adrià Pedrosa de trouver Isaac Romero dans la zone de vérité, ce dernier ne s’est pas fait prier pour tromper la vigilance de Paulo Gazzaniga (0-1, 10e). Piqués au vif, les Géronais sont repartis à l’assaut de la cage andalouse, et moins de trois minutes plus tard, le meilleur joueur du mois de décembre de Liga, Artem Dovbyk, a parfaitement ajusté son coup de tête pour l’égalisation blanquivermell (1-1, 13e). Pas rassasié pour autant, le géant ukrainien est venu s’offrir un doublé deux minutes plus tard grâce au double décalage de Sávio, puis de Portu (2-1, 15e). Et même un triplé en six minutes ! Lancé en profondeur depuis sa moitié de terrain par Yan Couto, Dovbyk a fait valser la défense sévillane avant d’envoyer une frappe sèche dans le petit filet de Marko Dmitrović (3-1, 19e). Circonspects, les Blanquirojos, en tunique bleue ce dimanche soir, n’ont plus réussi à se montrer dangereux.

Un Ukrainien pouvant en cacher un autre, Viktor Tsygankov est venu se joindre au festival offensif géronais. Sávio, une nouvelle fois lancé sur son côté, est venu assurer un service trois étoiles pour le numéro 8 blanquivermell, offrant ainsi le quatrième but de son équipe (4-1, 56e). Les Sévillans ont immédiatement tenté de réagir, mais Gazzaniga a fait don de son corps pour stopper la volée de Romero (57e). Cristhian Stuani est venu parachever le chef-d’œuvre offensif de son équipe pour coller une manita à des Sévillans amorphes (5-1, 89e).

Pendant ce temps, Séville continue de dégringoler au classement.

Gérone (4-2-3-1) : Gazzaniga – Gutiérrez, Blind, Juanpe (Antal, 30e), Couto -, Herrera (Solís, 65e) , Martín – Sávio (Torre, 73e), Portu, Tsygankov (Valery, 66e) – Dovbyk (Stuani, 73e). Entraîneur : Míchel Sánchez.

Séville FC (5-3-2) : Dmitrović – Pedrosa, Badé (Marcão, 46e), Ramos, Kouassi, Navas – Suso (Mejbri, 62e), Jordán, Sow (Agoumé, 77e) – Romero (Lamela, 62e), Ocampos (Díaz, 77e). Entraîneur : Quique Sánchez Flores.

