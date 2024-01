Dans la folie, Dani Carvajal délivre le Real Madrid contre Almeria

Real Madrid 3-2 Almeria

Buts : Bellingham (57e, SP), Vinícius Júnior (67e) et Carvajal (90e+9) // Ramazani (1re) et Edgar González (43e) pour l’UDA

De retour en Liga après avoir remporté la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite et perdu la Coupe du Roi contre l’Atlético, le Real Madrid a attendu les ultimes secondes pour l’emporter devant la lanterne rouge Almeria (3-2) ce dimanche soir.

Et il ne fallait pas prendre son temps pour prendre place, puisque moins d’une minute après le coup d’envoi, Largie Ramazani a ouvert le score. La perte de balle madrilène au milieu de terrain a en effet permis à Luca Robertone de trouver le Belge esseulé dans la profondeur et parvenu à surprendre Kepa Arrizabalga en face-à-face (0-1, 1re). Dépassés par les évènements, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont jamais su sortir de leur torpeur. Au point d’encaisser le break peu avant la pause, d’une volée magnifique d’Edgar González à l’entrée de la surface (0-2, 43e).

Revenus avec de meilleures intentions après la pause, les hôtes ont également bénéficié de l’aide arbitrale. Le centre de Fran García a en effet poussé Kaiky Fernandes à une faute de main largement discutable, d’autant plus exagérée par la faute d’Antonio Rüdiger devant González quelques secondes avant. La sentence validée, Jude Bellingham s’est chargée de la transformer plein centre (1-2, 57e). Sur la remise en jeu, Sergio Arribas a pourtant cru redonner deux buts d’avance aux siens, mais la VAR a refusé sa réalisation, conséquence d’une main de Dion Lopy dans le visage de Bellingham en début d’action (63e). De quoi définitivement réveiller le Real Madrid et Vinícius Júnior, concluant de l’épaule, le long ballon d’Aurélien Tchouaméni (2-2, 67e). En folie complète, voyant les occasions s’enchaîner, c’est finalement Dani Carvajal qui a le dernier, avec un tacle rageur au second poteau, pour pousser la remise de Bellingham au fond (3-2, 90e+9). Un arbitrage favorable, de l’intensité, et un temps additionnel en fanfare : la spécialité du Real Madrid finalement.

Real Madrid (4-3-3) : Kepa – Carvajal, Rüdiger, Nacho (Brahim Díaz, 46e), Mendy (Fran García, 46e) – Valverde (Ceballos, 70e), Tchouaméni, Kroos (Camavinga, 82e) – Rodrygo (Joselu, 46e), Bellingham, Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Almeria (5-4-1) : Maximiano – Marc Pubill (Pozo, 70e), Edgar González, Chumi, Kaiky Fernandes, Akieme – Arribas (Lázaro, 77e), Dion Lopy, Robertone (Melero, 85e), Ramazani (Embarba, 77e) – Milovanović (Luis Suárez, 70e). Entraîneur : Gaizka Garitano.

