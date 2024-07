On connaît déjà certains absents de la demi-finale de l’Espagne

Ça va en faire, des absents.

L’intensité était au rendez-vous à l’occasion du quart de finale entre l’Espagne et l’Allemagne. En effet, 15 cartons, dont un rouge, ont été distribués par Anthony Taylor lors des 120 minutes de jeu disputées à Stuttgart. C’est le deuxième plus haut total dans un match à l’Euro, après la rencontre entre la Tchéquie et la Turquie lors des poules, qui avait accouché de 18 cartons (16 jaunes et 2 rouges).

Tout cela a évidemment des conséquences pour l’Espagne, qui, malgré sa qualification, pourra nourrir quelques regrets, comme celui de perdre deux joueurs sur suspension, sanctionnés de leur deuxième biscotte de la compétition. Dani Carvajal, suspendu avant même d’être exclu, et Robin Le Normand seront donc absents face au vainqueur de Portugal-France. Ils pourraient d’ailleurs très probablement être rejoints par Pedri, victime d’une blessure au genou qui n’augure rien de bon pour la suite. À noter que si la réalisation a affiché un carton jaune pour Álvaro Morata, c’était une erreur, et le capitaine espagnol pourra bien tenir sa place.

Pour n’oublier personne, il convient de mentionner qu’aucun Allemand ne sera présent en demi-finales non plus.

