L’Atlético et Griezmann écartent le Real Madrid de la Copa del Rey

Atlético 4-2 Real Madrid

Buts : Lino (39e), Morata (57e), Griezmann (100e) et Riquelme (117e) pour les Colchoneros // Oblak (45+1e, csc), Joselu (82e) pour les Merengues

Huit jours après son revers dans le derby madrilène en Supercoupe d’Espagne, l’Atlético a pris sa revanche en surclassant le Real Madrid en prolongation au Metropolitano ce jeudi soir lors des 8e de finale de la Copa del Rey (4-2). Dans une rencontre débridée, marquée par deux boulettes des gardiens et la superbe réalisation d’Antoine Griezmann, les Colchoneros, malmenés durant une bonne partie de la rencontre, ont pu compter sur leurs individualités pour éliminer le tenant du titre.

Le mur Oblak, avant la boulette

Après la célébration en grande pompe du meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ce derby madrilène ne met pas longtemps avant de s’enflammer. Trouvé par Vinicius côté droit, Jude Bellingham enrhume Axel Witsel d’un crochet avant de fracasser la barre transversale d’Andriy Lunin, battu (12e). Une seconde mèche est allumée quelques minutes plus tard : astucieusement lancé dans le dos de la défense par un petit ballon piqué, Rodrygo enchaîne un contrôle poitrine et une frappe mais le Brésilien bute sur Jan Oblak, auteur dans la foulée d’une nouvelle parade décisive face à Vinicius (21e). À l’image la tentative de lob culotté de Saúl Niguez du milieu de terrain, les Colchoneros peinent à se monter dangereux, jusqu’à ce que Samuel Lino profite d’un centre de Rodrigo De Paul, contré d’abord par Griezmann puis Antonio Rüdiger, pour surgir au second poteau et permettre à l’Atlético de prendre les devants contre toute attente (1-0, 39e). Mais la joie est de courte durée, sur un coup franc délicieusement brossé par Luka Modrić, Jan Oblak, impeccable jusque là, se troue totalement dans sa sortie et permet au Real de recoller au score juste avant la mi-temps en marquant contre son camp (1-1, 45e+1).

Griezmann, de l’ombre à la lumière

Maître de son sujet, le Real Madrid, guidé par l’impeccable Bellingham, réalise un gros début de seconde période avant de se faire de nouveau surprendre par les Colchoneros : sur un ballon contré d’Eduardo Camavinga, Lunin rate totalement sa sortie et repousse le cuir dans les pieds de Morata, qui n’a plus qu’à marquer dans le but vide (2-1, 57e). Après ce coup de massue, les hommes de Carlo Ancelotti croient revenir à la hauteur des locaux mais la tentative contrée de Rodrygo vient s’écraser sur la barre transversale (75e). Ce n’est que partie remise. Après un arrêt décisif de Lunin dans un duel avec Morata, Bellingham dépose le ballon sur la tête de l’entrant Joselu, qui catapulte le cuir au fond des filets pour envoyer son équipe en prolongation (2-2, 82e).

Même avec de nombreux changements, la fatigue se fait ressentir. Fantomatique depuis le début de la rencontre, Griezmann fait exploser le Wanda Metropolitano en nettoyant la lucarne adverse d’une frappe enroulée du pied gauche suite à un rush solitaire (3-2, 100e). Sublime. L’entrant Daniel Ceballos pense délivrer les siens mais le but de l’international espagnol est refusé pour une position de hors-jeu (111e). En toute fin de rencontre, Rodrigo Riquelme profite d’une offrande de Memphis Depay pour mettre fin à tout suspense (4-2, 119e). En renversant le Real Madrid ce jeudi, l’Atlético se qualifie pour les quarts de finale de la Copa del Rey et s’offre le luxe de mettre fin à une série d’invincibilité de 21 matchs, toutes compétitions confondues des Merengues. Rendez-vous dans 17 jours pour le prochain derby madrilène.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Gimenez, Witsel, Hermoso – Llorente (Barrios ,90e+7), De Paul (Azpilicueta, 105e, Savic, 115e), Koke, Saúl (Molina, 56e), Lino (Riquelme, 90e+1) – Morata (Depay ,90e+7), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Fernandez (Ceballos, 105e), Mendy (Brahim, 66e) – Valverde (Tchouaméni, 73e), Camavinga (Garcia, 105e), Modric (Kroos, 66e) – Rodrygo (Joselu, 80e), Bellingham, Vinicius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

