Özil réagit à la mise en place du carton bleu en se payant l’Atlético

Mesut Özil n’a pas oublié les derbys madrilènes.

Officiellement à la retraite – après plus de 16 années passées à nous régaler – depuis mars 2023, Mesut Özil garde évidemment un œil sur le monde du ballon. Ce jeudi, le champion du monde 2014 a réagi à l’annonce de la future expérimentation en Angleterre d’un carton bleu (qui permettra à l’arbitre d’exclure un joueur pendant dix minutes) : ainsi, le gaucher s’est payé l’Atlético de Madrid, qu’il a affronté dix fois au cours de sa carrière.

So Atletico Madrid will only play with 6 players then? 🤔🟦 https://t.co/m3UPWz1k9n

— Mesut Özil (@M10) February 8, 2024