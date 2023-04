Vrais reconnaissent vrais.

Après son triplé du week-end dernier réalisé à la vitesse de l’éclair, Karim Benzema a encore livré un chef-d’œuvre dans la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (0-4) avec trois buts et une passe décisive. Un match qui n’a pas échappé à Mesut Özil, tout jeune retraité, qui n’a pas hésité à décrire le Français comme « le meilleur numéro 9 de notre génération ».

THE KING 👑👑👑 My Boy Benzi! The best No 9 of our generation 🔥🐐 #HalaMadrid @Benzema @realmadrid

— Mesut Özil (@M10) April 5, 2023