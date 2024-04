Pronostic Atlético Madrid Athletico Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Choc des At(h)léticos entre Madrid et Bilbao !

Aussi bien capable du meilleur, comme quand il avait sorti l’Inter de Milan en 8es de finale de Ligue des champions, ou lors de ses 2 victoires face au Real Madrid cette saison, l’Atlético a également montré ses faiblesses lors de cette fin de saison. En effet, les Colchoneros ont pris la porte dès les quarts de Champions, alors même qu’ils tenaient le plus court des avantages avant de se déplacer sur la pelouse du BvB, s’inclinant finalement 4 buts à 2 en Allemagne. Dans le même temps, les hommes de Simeone n’ont pas réussi à tenir une régularité à toute épreuve, s’inclinant parfois face à des formations espagnoles mal classées, comme face à Alavés le week-end dernier (2-0). À l’aube de cette fin d’exercice 2023-2024, Griezmann et ses coéquipiers batailleront pour la dernière place qualificative à la Champions, et tentera de distancer son principal concurrent, face à qui il ne réussit pas vraiment cette saison (3 défaites toutes compétitions confondues), à savoir l’Atlético Bilbao.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Pour sa part, on peut affirmer que l’Athletic Bilbao réalise une saison remarquable à de nombreux égards. Occupant une cinquième place en Liga et aspirant à rattraper l’Atlético ce soir pour décrocher une place dans le top 4, les Basques pourraient terminer avec leur meilleur placement en championnat depuis la saison 2016-2017 s’ils ne chutent pas au profit de la Sociedad (7 unités d’avance). Sans crier gare, ils ont également remporté la Coupe du Roi contre Majorque au début du mois d’avril. Lors du dernier week-end, lors du match contre le mal classé Grenade, les joueurs du San Mamés ont concédé un match nul (1-1), après avoir également été tenus en échec par Villarreal (1-1) et subi une défaite face au Real Madrid au Bernabéu (2-0). Cette rencontre prend alors place dans un contexte aussi crucial que complexe, laissant s’affronter deux formations pour qui les 3 points conditionneraient fortement le sprint final. Si le club de la capitale semble favori, il pourrait concéder le match nul face à une équipe qui lui réussit pas.

► Le pari « Moins de 1,5 but » est coté à 3,05 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 177€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Match nul » est coté à 2,39 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 258€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Atletico Madrid – Athletic Bilbao :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Atlético Madrid Athlétic Bilbao détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !