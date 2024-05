Camara : « Ancelotti avait mis un coup de pied dans un carton qui avait atterri sur la tête d’Ibra »

Souvenirs, souvenirs.

Dans un entretien pour L’Equipe, Zoumana Camara a évoqué ses souvenirs de joueur, des entraînements avec Ronaldo à l’Inter aux coups de sang de Cyril Rool à Lens. En passant forcément par le PSG. « À Evian qui nous a sortis en Coupe de France, Carlo Ancelotti s’était énervé à la mi-temps. Il met un coup de pied dans un carton vide qui atterrit sur la tête d’Ibra ! Ibra se demande ce qui se passe ! Et comme c’est lui, on attend qu’il se passe quelque chose… C’était tellement surprenant que même lui n’a pas bronché. Plus tard, pendant des semaines, on en reparlait en rigolant. Quelle scène ! », s’est-il marré.

L’ancien défenseur central a également désigné Jérémie Janot comme le joueur le plus fou aux côtés duquel il ait joué. « Un kamikaze tatoué, fan de MMA, ses pitbulls, son maillot et son masque Spiderman. Un gars atypique et attachant. En salle de muscu, torse nu, il pouvait venir te défier front contre front en hurlant : « Là j’te dis tout de suite, j’te fais 100 pompes ! », se souvient-il. Avec Jérémie, on habitait près d’un vidéo club. Moi je prenais des cassettes pour les sept ou huit heures de car avec la réserve. Et lui prenait des films X pour lui. Un jour j’y vais et la dame me dit : « Eh bien Monsieur Camara ? Faut pas avoir honte, hein ? Faut pas toujours envoyer Monsieur Janot chercher des films ! » Je n’ai pas compris tout de suite… Et après, je ne savais plus où me mettre… »

La belle époque.