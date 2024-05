Premiers résultats rassurants pour Mike Maignan

Le coq peut souffler.

Forfait à la Coupe du monde 2022, Mike Maignan est bien souvent freiné par les blessures. Celui qui est censé occuper le poste de gardien titulaire de l’équipe de France à l’Euro 2024 a encore connu un nouveau coup d’arrêt ce jeudi avec une blessure au doigt, survenue lors d’un entraînement avec l’AC Milan. Toutefois les premiers examens effectués dans la journée par le portier seraient rassurants d’après les informations de RMC Sport.

Aucune fracture n’a été détectée, mais une simple luxation d’un doigt. Cela va nécessiter la pose d’un corset durant une semaine et le contraindre à ne pas jouer la dernière rencontre de Serie A face à la Salernitana prévue samedi. Une impasse qui ne va pas déplaire à Didier Deschamps et son staff même si la convalescence de Mike Maignan commence à être longue. Le gardien n’a plus disputé un match depuis le 22 avril face à l’Inter.

